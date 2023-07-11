【元素大都會】韓國票房連續三周稱冠　亞洲家庭寫照觀眾超有共鳴

迪士尼與彼思最新動畫電影《元素大都會》（Elemental）亞洲地區上映後票房凌厲，這個由韓裔導演彼得孫 (Peter Sohn) 所創作的「水火不容」文化衝擊故事，在韓國表現尤其出色，票房連續三周稱冠，上映第四個周末仍然是最賣座電影，單計韓國票房已錄得逾1700萬美元票房。

《元素大都會》的創作靈感正正源自導演的自身經歷，作為移民家庭的第二代，活在異國，但卻是在深受韓國的傳統文化影響中成長。

不論是導演自身充滿掙扎的追夢之旅，抑或是與異國女孩談戀愛，通通皆與電影中的火人和水人的故事互相呼應，而這些經歷亦是移民家庭的寫照。

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亞洲父母望子成龍

電影中的「火小姐」苗小焰，一直以來為著要繼承父親的家族生意而努力，根本不敢去想像自己真正想過的生活，直至「水先生」劉滴水的一語：「為何要讓別人決定你的人生？」，才讓小焰開始面對自己的內心世界。

小焰的追夢之旅，其實亦是導演的真實經歷。「我做動畫工作其實有違家人期望，他們希望我成為醫生、律師或生意人。他們不明白我的行業如何運作、如何維生。」

這種亞洲文化中父母望子成龍的傳統，令子女需要莫大的勇氣才能選擇自己的人生，這種掙扎相信能夠引起不少觀眾的共鳴。

導演親身體驗

另外，在表面上看似水火不容的「火小姐」及「水先生」，通過內心的交流，互相的了解後發展出一段浪漫的關係。

這段愛情故事也是導演的親身體驗：「我是韓國人，我的妻子是美國和意大利混血兒。我們開始交往時，我要暪住父母，因為他們思想比較守舊，希望我和韓國人結婚。我祖母臨終的遺言也是『娶個韓國老婆！』。」這種傳統家庭文化，亦與亞洲的核心價值相呼應。

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