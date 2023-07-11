【移民英國】移英港男首日返工自我介紹「來自香港」　同事一舉動惹歧視爭議

▲ 移英港男首日返工自我介紹「來自香港」，但同事一個舉動惹起歧視爭議。

港人移民外國返新工，都要重新適應職場文化，不少人甚至轉換行業。一名移民英國的港人近日在網上討論區發文大呻，第一天上班向同事介紹自己來自香港時，其中一名洋人同事因為一個舉動，令他有感被歧視，故發文問網民意見。

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港男在連登討論區以「喺英國返工疑似俾人歧視…」為題發文，指日前在英國第一日返工，他見到同事即主動打招呼，並作自我介紹，怎料其中一名洋人男同事得悉他來自香港時，他即時作出一個反應，港男說︰

無端端起腳扮Bruce Lee（李小龍）喺度「A Cha」（李小龍招牌動作及叫聲），搞到全層同事望晒過嚟，話咩覺得chinese kufu（Kung Fu，中國功夫）好型。

該名同事還問他懂不懂製作fortune cookie（幸運餅乾），即是一種脆餅內有類似箴言或者隱晦的預言字條，有時也印有「幸運數字」。港男被該同事的言行嚇倒及感到困惑，分不清是取笑他還是為人熱情。他形容自己是普通香港人樣貌，在辦公室有時感覺被同事眼望望，因此詢問一眾網民意見。

帖文惹來大批網民討論，大部分網民認為該名同事沒有惡意，全因洋人視李小龍為香港的刻板印象，純粹找個話題，「無惡意就唔使理」、「咪耍套拳嚇一嚇佢」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳