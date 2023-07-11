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【恐怖意外】抖音「跳船挑戰」風靡全球　妻錄影見證夫被撞飛斷頸亡

親子 13:01 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

不少人為了追尋刺激，玩高難度及危險的玩兒，如跳笨豬Jump、跳崖、降落傘等，近日抖音又掀起的「跳船挑戰」更風靡全球，不少人盲目跟風，沒考慮安全措施，甚至連生命都斷送！美國阿拉巴馬州的救援隊隊長丹尼斯（Jim Dennis）透露，今年已有4人因為從高速船上跳下水而喪命，其中更有妻子和孩子，目睹丈夫跳船後被船撞飛斷頸亡。

今年2月，一名男子在庫薩河（Coosa River）跳水後喪命，他的妻子和孩子當時還在岸上錄影，而妻子更當場成了悲劇的見證者。這宗意外發生後，又再發生情況類似的3宗死亡案例，4名受害者全部都是頸部斷裂當場斃命，場面十分驚悚。

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救援隊呼籲勿做危險動作

在抖音的跳船挑戰中，要求參與者在船上做出各種動作，然後從船尾跳入水中，有人甚至會打後空翻落水等高難度動作。影片在網上引起了很多讚賞，但也隱藏了極大的風險。

丹尼斯表示︰「這些溺水意外是可以避免的」，他認為不少人為了在網路上得到認同或讚美，冒險參與這種跳船挑戰是十分不智的行為，因為這種活動包含不少危險動作，隨時發生意外，

人們拍攝時往往會做出不理智的決定，他們只想在成為網路紅人或向朋友炫耀。

船隻移動令水面變得堅硬

丹尼斯又提醒各網友，跳船的風險是一般人難以預計，

看似平靜的水面，會隨着船隻的移動令水面變成水泥地般堅硬。如果沒有保護好頸和頭部，從高速行駛的船上跳下去，有機會導致永久性癱瘓或當場斃命。

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