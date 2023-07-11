【致癌風險】用「科技海綿」洗碗可致癌？　專家揭2大錯誤用法恐釋出毒素

▲ 用「科技海綿」洗碗可致癌？專家揭2大錯誤用法恐釋出毒素。

「科技海綿」標榜無需使用洗潔精，只靠清水便可輕鬆去除污漬，近年受廣大家庭主婦歡迎。不過有台灣醫生指出，使用科技海綿有機會釋出有害物質，或增加患癌風險，提醒有2種用法相當高危。

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林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海醫生早前於是Youtube節目《健康1+1》中指出，科技海綿由三聚氰胺和甲醛發泡製成，纖維細小，並具有一定的硬度，能夠深入縫隙，去除污垢。

由於三聚氰胺和甲醛可溶於水，因為科技海綿會愈洗愈小塊。不過，顏宗海表示，三聚氰胺其實具腎毒性，可造成腎結石及腎衰竭，而甲醛屬一級致癌物，可增加患鼻咽癌和白血病風險，因此只建議用科技海綿清潔環境，如地板、玻璃或牆壁等，不應用於清洗餐具、廚具。

顏宗海提醒，使用科技海綿時有2大禁忌，第一是不能用作清洗碗碟、鍋具及食物，假如沒有完全沖洗乾淨，有機會攝入有害物質；第二，不應配搭溫水使用，以免更易溶出有害物質。

洗碗海綿愈洗愈多細菌

挪威2022年一項研究發現，沙門氏菌等細菌容易在洗碗海綿中滋生，由於海綿長期潮濕，加上容易積聚食物殘渣，成為細菌滋生溫床，更指「一塊海綿可容納的細菌，比地球上的人口還多」。

德國研究：百潔布含362種細菌

德國過去一份研究，從一般家庭搜集了14塊家用百潔布進行分析檢驗，發現當中含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。此外，研究亦發現百潔布的每平方厘米都含有450億個細菌，數量驚人，含菌量與人體糞便相約，百潔布中的細菌量更是全球人口的7至8倍。

對於有人透過微波爐加熱、用沸水煮或者以洗潔精清潔等方法去為百潔布消毒，研究人員卻發現並無作用，百潔布的含菌量依然沒太大變化，有時甚至促進了部份細菌的生長，因此研究建議每周需要更換一次百潔布。

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責任編輯：羅嘉欣