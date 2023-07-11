【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任

▲ 張致恆太太雯雯疑似再度懷孕！

前Boy'z成員張致恒（Steven）於2019年跟女粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，婚後兩人誕下三子，近年兩人N次頻傳婚變，而堪稱「怨氣KOL」的雯雯無限次公開鬧爆張致恒廢，曾直斥：「賴死喺度，又一毫子都冇。」

不過今日（7月11日）深夜雯雯於IG發千字文，除透露跟張致恒「坐低傾過問題」外，更暗示自己懷第4胎，難怪再做老豆的Steven的起心肝去打工賺錢。

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雯雯刪除IG帳號

帖文開首雯雯表示將停用現有Ig帳戶，她寫道：「最後一個post..一個總結…」，雯雯稱這一年確實是其人生一個轉捩點，好多事情都改變了。曾經她以為做人好簡單，只要相信和堅持就能夠有好結果。

雯雯說：「但係原來並唔係咁樣，一次又一次嘅被背叛同傷害，確實令到我思想同性格都改變晒，好似一次又一次，加重仇恨咁」

▲ 張致恒太太雯雯暗示懷上第4胎！（取自instagram）

沒後悔生B：係上天嘅禮物

雯雯於19年4月8日誕下大仔張天寶，她承認第一次懷孕，確實是任性和沒有想後果。惟雯雯說：

但係一個新生命係上天比你嘅禮物同一個安排

所以我冇後悔過

反而令到我更加有責任感同信念去照顧好佢哋

近兩年雯雯不停於IG出Post鬧爆張致恒，她於帖文裡稱沒人想公開自己的私事，去讓人取笑和討論，更謂自已「並非一個小丑」。

雯雯解釋由於朋友不多，亦沒有傾訴對象，因而換來在平台發洩，雯雯更大爆張致恒曾跟其他女生「數」她。

她寫道：「我會覺得你可以對住其他嘅女性去數我，咁點解我唔可以公開我嘅情緒同不滿，老實講，當你對住其他女性去數我，呢種傷害會唔會比起我公開鬧你更加大。明明自己做錯在先，但係最後換來係因為我做得唔夠好，所以你要有呢個選擇。我真係想唔透…」

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雯雯：同自己講好向前行

但雯雯承認近日終於跟張致恒坐下來傾婚姻問題，但她沒信心可修補，雯雯說：「但係呢一刻我相信大家都需要時間去行落去，講到尾其實根本唔關共唔共患難事，如果係咁嘅，我諗一開始根本唔係咁樣行。」

雯雯突然態度軟化，原來跟大仔日漸長大有關，只因仔仔開始懂事，她說：「每當我大喊情緒失控嘅時候，佢會好擔心，同表現出好唔開心，我就同自己講要醒，唔能夠影響小朋友成長，唔能夠帶比佢有任何陰影。」

另外雯雯稍後要做手術，她說：「的確好驚，好怕個風險，上天要帶我走，所以同自己講好向前行，好好珍惜同家人嘅時間，仲好過喺度發癲，日日喺度鬧都根本改變唔到好多嘢，亦都冇幫助。」

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不過令雯雯肯跟張致恒和好的原因， 是她疑似懷上第4胎，她寫道：

接下來…

既然上天再一次俾咁樣嘅安排我

我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天比嘅每一份禮物

再一次負起呢個責任，迎接呢份禮物同安排

無謂再去浪費氣力，同時間只係喺度發洩同埋鬧

我相信唔放棄，堅持一定有出路

瞓醒一覺，又會係一個好嘅開始

張致恒打工養家

最後雯雯透露將開設新IG，跟大眾分享正能量和家人的生活點滴開心事。有網民留言問道：「呢份禮物係唔係有第4個bb，如果係，你真係好勇敢又有咗..」、「又有咗..」另外有人留言鼓勵雯雯：「加油媽媽！堅強呀」

另外TOPick早前報導過，張致恒近日在天水圍一間小食店打工，他戴上眼鏡﹑口罩及Cap帽刻意遮樣，避免途人認得。

見Steven落力做足本份，招呼客人，而全間店舖只得他一人，可算是「一腳踢」。當未見有客人時，Steven聽着音樂，搖擺身體，樂在其中。

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