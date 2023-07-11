【理財有道】乞丐行乞賺700萬資產 豪買1自住單位+2出租舖位當包租公

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行行出狀元！印度孟買一名乞丐甲恩（Bharat Jain），行乞多年，賺700萬資產，購入一間自住單位，和兩間出租舖位，當包租公養起一家五口。甲恩選對行乞地點，有理財觀念，成最富有乞丐。

綜合外地媒體報導，甲恩出身貧窮，自小開始打工賺錢，沒有錢和時間完成學業。長大後，因學歷低難以找到高薪職位，因此，他決定成為乞丐。

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甲恩事前做好資料搜集，篩選出並駐守在人流最繁榮的車站，因而令他靠著行乞，月入多達6-7.5萬印度盧比（約5500至7000港元）。他亦有長遠目光，行乞賺到錢都不會浪費，仍然過著節儉的生活。因此，存款高達7.5億印度盧比（約700萬港元）。

甲恩成功置業，購入一間兩房一廳，總價1200萬印度盧比（約100萬港元）的住宅，讓一家五口，老父親、甲恩、妻子，和兩個小孩有安樂居所。

而且，他亦有做好理財規劃，購入兩間舖位出租，成為包租公，創造被動收入。同時，他沒有放棄成為乞丐，堅持每日10-12小時上街行乞，繼續增加主動收入。

甲恩因學歷低找不到高薪工作成遺憾，因而重視孩子們的教育，為了讓孩子們順利完成學業，在他們教育方面的花費毫不吝嗇。

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責任編輯︰王明芳

