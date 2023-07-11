【公院事故】7旬男病人床頭顯示屏突從掛架掉落　致額頭輕微擦傷及肩膊微腫

東區尤徳夫人那打素醫院昨天（10日）約晚上7時左右，外科病房內兩名護士學生為一名70歲男病人進行恆常護理程序時，掛於病人床頭的監護儀顯示屏突然從掛架掉落在病床上，不排除事件的起因是該儀器並未扣緊在托架上。病人額頭輕微擦傷及肩膊微腫，沒有骨折或任何異常情況，病人現時情況穩定。



院方指非常重視事件，臨床團隊已即時通知病人家屬，詳細解釋事件經過。院方隨即安排駐院工程人員檢查病房內所有同類型床頭監護儀，確保所有儀器可以安全使用。

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院方初步檢查發現涉事的儀器的托扣和床頭的托架完好無缺，相關的穩固部件運作正常，不排除事件的起因是該儀器並未扣緊在托架上。

院方會進一步檢視事件以確認掉落成因，避免同類事件發生，並向儀器供應商要求改進措施。院方已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處詳細報告事件。

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記者：鄧凱文