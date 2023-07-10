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楊明「陀衰家」令《開心速遞》失逾10萬觀眾　《港姐終極面試》約107萬人收看

娛樂 22:02 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《愛·回家之開心速遞》

TVB公布上周（7月3日至9日）收視，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周開播，由張振朗、龔嘉欣主演的新劇《靈戲逼人》跨平台直播收視最高21.7點（139萬觀眾），成上周收視之冠，逼令皇牌節目《東張西望》屈居第二，最高收視21.6點（139萬觀眾）。

可是一直為TVB收視王牌的《愛·回家之開心速遞》最高收視20.9點（134萬觀眾）跌至第三位，而上星期《開心速遞》有楊明加盟飾演雷公（白彪飾）的兒子虹豆沙湯遠，可是此話題人物入劇組，卻令劇集收視不升反跌。而《愛·回家之開心速遞》再對上一星期的最高收視為22.6點（145萬觀眾），即下跌了1.7點。

【靈戲逼人】阮嘉敏演怕醜四眼妹得意　Mandy直言自己真實性格：唔係咁怕醜【多圖】

《2023香港小姐競選 終極面試》

綜藝節目方面，李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡主持的健康資訊節目《身體最誠實》，，最高收視12.5點（81萬觀眾）。旅遊節目《請1日假去旅行廣州篇》最高收視13.5點（87萬觀眾）。

而周六晚特備節目《明愛暖萬心》最高收視15.8點（102萬觀眾），周日晚李思捷主持的《思家大戰》最高收視19.8點（127萬觀眾），《2023香港小姐競選 終極面試》最高收視16.6點（107萬觀眾）。

最新影片推介：周奕瑋專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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