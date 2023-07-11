【呈請破產】涉偷客戶逾3500萬判囚　律師行前師爺遭律師會入稟呈請破產

▲ 涉偷客戶逾3500萬囚8年，律師行前師爺遭律師會入稟呈請破產。（資料圖片）

律師行前文員涉於2013年3年間偷去67名客戶共逾3,579萬元，早前於高等法院承認3項欺詐罪，被判囚8年。律師紀律審裁組於2022年9月裁定莊案發期間挪用客戶款項，屬可恥、不名譽及有損信譽的行為，裁定60年內不得受僱於任何律師或外地律師，以及在港或海外律師行，兼須支付審裁組費用。香港律師會日前入稟高等法院，呈請正在服刑的前文員破產。據司法機構網頁顯示，破產呈請聆訊將於9月5日在高等法院進行。

被香港律師會提出呈請破產的為莊鴻石，據入稟文件顯示，其通訊地址為白沙灣懲教所，文件未有顯示其他詳細內容。

最新影片推介

資料顯示，莊鴻石(現年60歲)承認於2013年6月至2016年8月期間，在律師行任職文員時，偷去67名客戶共3,579萬元，事主包括物業買家及賣家，分別由莊處理訂金或印花稅等事宜。律師行其後發現物業買賣交易未能完成，合夥人調查後發現莊挪用款項而揭發事件，最終導致事主實際損失約1,100萬，受聘律師行亦結業。莊於2018年6月在高等法院承認3項欺詐罪，被判囚8年，莊求情稱因欠債逾百萬而犯案。

及至2022年9月2日，香港律師會由律師紀律審裁組裁斷莊於案發所有關鍵時間，作為涉事律師行的物業轉易文員，作出了《法律執業者條例》第 2(2) 條所指的可恥、不名譽及有損信譽的行為，即於案發期間挪用屬於律師行客戶的款項。審裁組於同月13日作出命令，即莊由命令日期起計60年內不得受僱於任何律師或外地律師或香港律師行或外地律師行，並須支付律師會、檢控員和審裁組書記的費用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧