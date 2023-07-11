【牙齒重生】日本研發「牙齒再生藥」　可取代植牙有望2030年面世

▲ 日本研發「牙齒再生藥」，可取代植牙有望2030年面世。

讓脫落的牙齒重生，相信是每個有牙齒缺陷的人的夢想，而這夢想即將能夠實現。日本一項最新研究公佈，一款能使人牙齒重生的藥物，有望在2030年面世。

最新影片：

日本京都大學與福井大學正在研發一款能讓人長出一副新牙齒的藥物，領導研究的京都大學醫學院副教授Katsu Takahashi指出，約有1%的成年人由於先天遺傳問題，導致牙齒多於或少於正常的32顆，而根據多年研究發現，影響牙齒生長最重要的分子，是人體中一項子宮致敏相關基因UAG-1。同時，人體生長還需要幾種不同蛋白質分子之間的相互作用，包括骨塑形蛋白（BMP）和蛋白質信號作用網路（Wnt-1）等。只要控制以上3種元素之間的交互作用，就可以影響牙齒生長的數量。

對此，研究團隊先利用老鼠做實驗，透過特定的單株抗體控制UAG-1與各種蛋白分子的交互作用，幫助牙齒生長，成功讓實驗鼠長出新牙齒而不影響正常發育。此後，團隊還成功地將相同實驗成果複製到與人類齒列生長模式非常相似的白鼬身上。

可取代植牙 有望2030年面世

目前，該項研究臨床試驗已定於2024年7月進行。Katsu Takahashi興奮表示，相關成果若能成功研發，有望長遠運用於人體治療，包括有助治療先天缺失恆齒的患者，及取代現有的植牙技術等其他人工方式。

讓牙齒重生是每個牙醫的夢想，我很有信心能夠成功。它可能會在2030年推出市場。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣