  • 33°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 14:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牙齒重生】日本研發「牙齒再生藥」　可取代植牙有望2030年面世

健康 13:43 2023/07/11

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

日本研發「牙齒再生藥」，可取代植牙有望2030年面世。

讓脫落的牙齒重生，相信是每個有牙齒缺陷的人的夢想，而這夢想即將能夠實現。日本一項最新研究公佈，一款能使人牙齒重生的藥物，有望在2030年面世。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】魚生刺身卡路里大比拼　營養師教4招不增磅進食貼士

日本京都大學與福井大學正在研發一款能讓人長出一副新牙齒的藥物，領導研究的京都大學醫學院副教授Katsu Takahashi指出，約有1%的成年人由於先天遺傳問題，導致牙齒多於或少於正常的32顆，而根據多年研究發現，影響牙齒生長最重要的分子，是人體中一項子宮致敏相關基因UAG-1。同時，人體生長還需要幾種不同蛋白質分子之間的相互作用，包括骨塑形蛋白（BMP）和蛋白質信號作用網路（Wnt-1）等。只要控制以上3種元素之間的交互作用，就可以影響牙齒生長的數量。

對此，研究團隊先利用老鼠做實驗，透過特定的單株抗體控制UAG-1與各種蛋白分子的交互作用，幫助牙齒生長，成功讓實驗鼠長出新牙齒而不影響正常發育。此後，團隊還成功地將相同實驗成果複製到與人類齒列生長模式非常相似的白鼬身上。

可取代植牙 有望2030年面世

目前，該項研究臨床試驗已定於2024年7月進行。Katsu Takahashi興奮表示，相關成果若能成功研發，有望長遠運用於人體治療，包括有助治療先天缺失恆齒的患者，及取代現有的植牙技術等其他人工方式。

讓牙齒重生是每個牙醫的夢想，我很有信心能夠成功。它可能會在2030年推出市場。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【妊娠反應】女子連生3胎嚴重孕吐　牙齒被腐蝕全掉光【附成因及預防方法】
13:53 2023/06/30
【妊娠反應】女子連生3胎嚴重孕吐　牙齒被腐蝕全掉光【附成因及預防方法】
【牙齒醫美】22歲男模貪平做牙齒醫美　8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」
17:39 2023/06/27
【牙齒醫美】22歲男模貪平做牙齒醫美　8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」
【AI整牙】港大牙醫學院利用AI製作牙冠　成品預期壽命與天然牙齒貼近
15:53 2023/04/26
【AI整牙】港大牙醫學院利用AI製作牙冠　成品預期壽命與天然牙齒貼近

你可能感興趣

【妊娠反應】女子連生3胎嚴重孕吐　牙齒被腐蝕全掉光【附成因及預防方法】
13:53 2023/06/30
【妊娠反應】女子連生3胎嚴重孕吐　牙齒被腐蝕全掉光【附成因及預防方法】
【牙齒醫美】22歲男模貪平做牙齒醫美　8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」
17:39 2023/06/27
【牙齒醫美】22歲男模貪平做牙齒醫美　8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」
【AI整牙】港大牙醫學院利用AI製作牙冠　成品預期壽命與天然牙齒貼近
15:53 2023/04/26
【AI整牙】港大牙醫學院利用AI製作牙冠　成品預期壽命與天然牙齒貼近
健康問題 牙醫 蛋白質 治療 日本

最高瀏覽

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
14:39 2023/07/10
【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
17:22 2023/07/09
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食
16:40 2023/07/10
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食