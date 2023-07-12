【日本旅遊】東京下町尋庶民小吃　平食地道關東煮天婦羅【內附連結】

▲ 日本平民美食街砂町銀座掃街，別具風味。

飛東京當然要大擦日本菜，拉麵串燒壽喜燒廚師發辦以外，也可以試試來點庶民風味。今次參加了由日本人帶領的美食團，深入平民美食街砂町銀座，一口氣吃盡當地簡單而美味的日常小吃。

作為旅客當然想在短短旅程中，食盡東京各種美食，包括米芝蓮餐廳、預約困難店、長人龍名店等，很少會想到掃街。我們跟隨一位日本人導遊來到砂町銀座，這條看似普通的日常小街，卻是當地人的平民美食寶藏。

感受下町老街日常

Booking.com除了可預約住宿同機票以外，亦提供各種旅遊體驗，幫助及推動可持續旅遊發展，例如這個地道美食團就可以在網上預約。我們一行人先在錦糸町車站與導遊會合，之後乘坐巴士前往砂町銀座商店街。這地區並非一般觀光客會前來的地方，卻是充滿當地人生活感的日常街道。

▲ 日本導遊帶領的步行美食團，在砂町銀座商店街吃盡多款地道風味的小吃及清酒。（張頌婷攝）

砂町銀座昔日只有30多家店舖，曾被稱為平和會，因為想跟銀座同樣繁榮而命名。這條大約長670米的街道，兩旁共有180間商店，售賣新鮮食品及食材、小吃、生活用品等等，更以便宜親民見稱，是東京最便宜的市場。整條街維持着昔日昭和時代的面貌，而且有着街坊街里的人情味。

導遊說除了住在附近的日本人，其他區外人都會專誠過來採購，因此每天也人來人往，尤其在周末，會有過萬人來訪。日本人將庶民食品稱之為B級或是銅板美食，即是只需硬幣就可以買到。砂町銀座有大量家庭式經營的老店，連《孤獨的美食家》亦曾到此取景介紹，亦經常舉辦各種活動。

▲ 商店街相當繁忙，店主叫賣聲及與客人的互動，似在懷舊日劇才會見到的街景。（張頌婷攝）

必試多款銅板美食

這個Tokyo FooDrink Tour步行美食團可以深入了解日本菜餚與文化，一次過品嘗多種不同類型的小吃，由砂町銀座西口出發，第一站我們先來到主打天婦羅的商店天兵。這一間家庭式營運的外賣店，已有幾十年歷史，是街上的名店之一，售賣各式各樣的天婦羅炸物及便當。

在櫥窗陳列着超過20多款食物，每件才100日圓起，廚房就在店面後方，標榜以低溫油炸，香氣都傳遍街上，火候剛好保持每件鬆脆帶淺金黃色。推介以蝦及蔬菜製成的天婦羅餅，剛炸起時熱辣辣，可在店外立食，香脆好吃不油膩。難怪客人絡繹不絕，不少媽媽在此大手購買回家加餸。

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家庭經營老字號

另一間老店是蕎麥烏冬店梅Mura，開業已有超過70年，以懷舊的味道，像在祖父母家吃過的東西為理念，即使現在來到第三代，味道始終如一，是街坊的長期愛店。當中的名物稻荷壽司即是腐皮包飯，是日本傳統的食品之一。厚厚的腐皮油香十足，而且帶有香甜醬汁的味道，加上滿滿的壽司飯是完美配搭，分量十足，吃完卻不會很膩。另外還有鹽烏冬、丸子等，都是店家的招牌作。

創業50多年的「Sakai」，亦是必吃的店家之一，這兒有兩道名菜─燉煮內臟和免治吞拿魚餅，前者在店前的大鍋中煮製，配料有入味的豬腸及蘿蔔。免治吞拿魚餅曾在《孤獨的美食家Season 2》中出現，大大件炸魚餅相當彈牙，外皮炸得鬆脆薄身，本以為十分油膩，但吃起來卻叫人停不了口。

▲ Sakai 的自家製免治吞拿魚餅香脆不膩，不是周圍可吃到，必吃之選。（張頌婷攝）

難得平民風味

不可不提主打關東煮的增英蒲鉾店，店前有兩個如車仔麵檔的大鍋，看店的婆婆不時翻動着 30多種配料及深色的湯頭，香氣叫人垂涎欲滴。每一款由30日圓至100日圓不等，除了有常見的雞蛋、蘿蔔、竹輪及蒟蒻，亦有整個薯仔、香腸，以及《孤獨的美食家》介紹的中華唐揚及燒賣卷。不用怕語言不通，請導遊幫忙點菜就可，熱騰騰的非常好吃，跟便利店售賣的質素完全不同。

步行美食團還帶我們去味噌及綠茶專門店、即叫即燒的串燒舖、日本經典甜點鯛魚燒店等，導遊還會自備清酒，可以在街上立食，體驗獨特而滿足，絕對吃到捧腹而回。參加前謹記不要吃太多，否則一定會吃不下！

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品嘗當地美食與飲品的徒步之旅

網址：http://bit.ly/3XBA4x0

大手町區酒店推介

如果不想居住在人多擠迫的地區，大手町也是一個不錯的選擇。這裏有5條地鐵綫可以到達，前往各區也相當方便，更有不少高級酒店進駐，包括四季酒店、文華東方等等。今次入住的三井花園飯店大手町，開業只有5年，設施新淨而且房價親民，距離大手町車站只是1分鐘步程。

最新影片推介

酒店設計簇新富歐陸風格，大堂以木製家具及綠色磚牆為主，不像一般的商務酒店般沉悶。設有開放式空間，旁邊是售賣烘焙麵包及咖啡的餐廳，設計像Cafe般精美，落地玻璃感覺開揚，每天提供西式早餐，包括豐富的蔬菜料理、家常菜式、以及新鮮自家製麵包。

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IG-able 木系設計

房間同樣以深色設計示人，有懷舊燈泡、古董家具等裝飾，而且面積比一般商務酒店更大，由230呎起跳，部分更有城市景觀，望着東京熙來攘往的街道馬路，充滿繁華都市感覺。設備亦相當新淨，床頭設有USB插頭，亦有Bose藍牙喇叭。

酒店更支持可持續發展，例如房內不會預先放有即棄浴室用品，如有需要才在大堂自行領取。為了減塑，提供的免費支裝水是鋁罐製成，可以進行回收。大堂更有一個特別的藝術裝置，與附近的花店合作，將賣不完的新鮮花卉放在此展示，美觀而環保。預訂酒店時，可以透過篩選條件選擇可持續酒店，亦可以選擇取消每天的房間清潔服務，以減低浪費。

三井花園飯店大手町

地址：東京都千代田區內神田2-1-2

電話：+81-（0）3-3254-3131

房價：1,268港元起

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.4港元

機票：日本航空、國泰航空、香港航空及HK Express均有航班直航前往東京，國泰航空飛成田機票7月份票價由5,087港元起

鳴謝：Booking.com

記者：張頌婷