【DSE放榜】張蔓莎出身名校辯論隊口試摘5**　理大英文系畢業踏上歌手路

▲ 張蔓莎讀華英中學時曾是辯論隊一員,幫助她在DSE口試奪得5**,後來升讀香港理工大學英文系。

新晉歌手張蔓莎(Sabrina)音樂才華橫溢,以為她一定是音樂系出身……「我畢業於香港理工大學英文系。」Sabrina透露自己是中學辯論隊出身,帶挈她中學文憑試(DSE)中英文口試考獲5**佳績,再升讀理大。她從不覺得讀英文系窒礙她踏上歌手路,反而有助寫曲作詞。她今年藉著DSE放榜推出新歌《最FIRM應援》,希望為面對放榜的考生打打氣。

最新影片推介:

發掘辯論潛能展自信

回顧整個讀書生涯,畢業於Band 1英中華英中學的Sabrina坦言,自己從不是成績彪炳的學生,反而身邊好友都是參加聯校比賽的資優生,令她一度感自卑。幸好,她因緣際遇下加入辯論隊屢獲佳績,才發現自己的語文能力出眾而變得自信。因此她由低年級時的乖乖女「書蟲」,變成校內活躍分子,擔任過多項領袖職務,深得師弟妹熱愛:

畢業後仍有師弟妹邀請我回母校擔任歌唱比賽嘉賓,知道校內還有人記得自己很開心。

▲ Sabrina加入辯論隊屢獲佳績。(IG圖片)

語文科摘星心得

備戰DSE期間,Sabrina沒有放棄課外活動,兩者還兼顧得宜、相輔相成。其中她在中英文口試中考獲5**佳績,直言是辯論隊的訓練成果,她亦大方分享經驗,回應別人前的聆聽才是最重要的,先仔細用心聆聽,再針對別人的說話回應,才是有效溝通:

這不單是考試時要注意,直至現今出來社會後,在與人相處時都需要做到。

另一考獲5**高分的還有中文閱讀理解,Sabrina認為從小養成閱讀習慣是奪分關鍵。她透露在中文書方面,最喜歡看愛情小說,尤其是作家深雪的作品,相信她甜甜的音樂作品亦有受到這類書籍的影響。

▲ Sabrina為DSE考生及母校師弟妹打氣。(湯致遠攝)

不過,她選英文書的類型卻大相逕庭,多本心靈雞湯令她印象深刻,分別是《Who Moved My Cheese》講述除非你肯改變,否則情況不會好轉的兒童讀物;《It's Not How Good You Are, It's How Good You Want To Be》是一本集合多個引用金句的精簡作品;經典名著《The Alchemist》則講述只要你有夢想,這個世界都會幫助你達成。她推介家長和學生們可以參閱一下,

這些書籍到現在都在影響著我,無論大人還是小朋友,都推薦大家看一看。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

心態決定境界

考DSE總有不少蝦碌事,Sabrina有一點想特別提點未來考生。她憶述自己在第一日考中文綜合卷時,因預計到試場的時間不足,一到場就匆忙開考了,令她錯過了聆聽部分開頭的十多秒,足以讓她考這份卷時不在狀態。不過,她從錯誤中學習,之後的每一天都提早充足時間出門,她提醒各位學生不要重蹈其覆轍。

直到放榜前夕,Sabrina做足準備安排好不同出路,那麼萬一成績超乎想像或不符預期,她也不會手足無措。放榜當日她收到成績後淡定自如,但都經歷了一個小轉折。她一直想修讀傳理系,甚至已經填好JUPAS選科志願,並已遞表,但她竟心頭一閃,突然改變主意,最後還花費100元更改志願,最後派入第二志願香港理工大學英文系。

其實沒有很大原因,可能是直覺。我也偏好理大的校園環境,而大學四年我都沒有後悔自己當時的決定。

▲ 甜美系歌手Sabrina分享摘星技巧。(湯致遠攝)

讀英文系變歌手

談到大學四年,她認為修讀英文系絕對有助現時的歌詞創作,笑言所有歌曲的demo(樣本)都是英文歌詞,而且不少歌曲都以中英文詞混合推出。同時,大學的學會表演幫助她發展潛能,更肯定自己的興趣及才能。

我從沒有因為大學讀英文,但最後做歌手而覺得浪費了4年時間,反而覺得獲益良多。

▲ Sabrina與孖生姐姐張蔓姿從小已發掘出音樂才華。(IG圖片)

Sabrina與孖生姐姐張蔓姿(Gigi)現同為歌手,從小到大,兩姊妹不自覺地被音樂圍繞。Sabrina憶述在小學時期,曾與Gigi一起參加兒童歌唱比賽獲得季軍;中學時期,Sabrina就在合唱團擔任女高音,更曾經被同學推舉嘗試為韓國大熱歌曲《Nobody》改詞,當時她仍沒有想過將來會以創作為職業。

到大學時期,Sabrina開始與Gigi一起製作歌曲,她又加入了音樂學會,經常在校園表演,這也是她在大學4年最難忘的時光,從而推動她踏上歌手路。最終上年她奪得叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎,成為本地樂壇一股新力量。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

DSE「最FIRM應援」

今年Sabrina和胡信希(Siugwai@ToNick)獲恒生銀行旗下的青少年社交平台「夠薑蔥 GO!GingerOnion」邀請共同創作歌曲《最FIRM應援》,希望用旋律為DSE考生打氣,並以正向心理積極面對放榜。

▲ 恒生銀行「夠薑蔥」 X 張蔓莎 (Sabrina) 應援DSE考生歌曲 《最FIRM應援》宣傳照。(有關機構提供)

Sabrina感激當年獲家人陪伴,有心靈上支持才令她順利渡過DSE,所以在《最FIRM應援》中扮演一個戰友角色,以輕鬆Shuffle曲風及藉住歌詞,陪伴大家一起經歷放榜。

整首歌曲都是以一個考生的身份,先與大家一起分擔痛苦迷惘,再互相支持鼓勵,考生要明白自己並不孤單。

Sabrina與Siugwai合作時擦出不少火花,兩人的理念相同,都是想陪伴考生左右,但兩人在創作風格上出現分歧,經過兩人多次踫撞,終一起製作出滿意的作品。各位考生可以在放榜前的失眠夜,或是帶著忐忑心情回校取成績表的路上,聽聽這首《最FIRM應援》,與Sabrina和Siugwai一起面對放榜日!

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者:唐綺晴

化妝:WiLL Wong

髮型:Him Ng@The Attic

場地:Ying'nFlo 奕凨