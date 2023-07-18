【DSE放榜】張蔓莎出身名校辯論隊口試摘5**　理大英文系畢業踏上歌手路

▲ 張蔓莎讀華英中學時曾是辯論隊一員，幫助她在DSE口試奪得5**，後來升讀香港理工大學英文系。

新晉歌手張蔓莎（Sabrina）音樂才華橫溢，以為她一定是音樂系出身……「我畢業於香港理工大學英文系。」Sabrina透露自己是中學辯論隊出身，帶挈她中學文憑試（DSE）中英文口試考獲5**佳績，再升讀理大。她從不覺得讀英文系窒礙她踏上歌手路，反而有助寫曲作詞。她今年藉著DSE放榜推出新歌《最FIRM應援》，希望為面對放榜的考生打打氣。

最新影片推介：

發掘辯論潛能展自信

回顧整個讀書生涯，畢業於Band 1英中華英中學的Sabrina坦言，自己從不是成績彪炳的學生，反而身邊好友都是參加聯校比賽的資優生，令她一度感自卑。幸好，她因緣際遇下加入辯論隊屢獲佳績，才發現自己的語文能力出眾而變得自信。因此她由低年級時的乖乖女「書蟲」，變成校內活躍分子，擔任過多項領袖職務，深得師弟妹熱愛：

畢業後仍有師弟妹邀請我回母校擔任歌唱比賽嘉賓，知道校內還有人記得自己很開心。

▲ Sabrina加入辯論隊屢獲佳績。（IG圖片）

語文科摘星心得

備戰DSE期間，Sabrina沒有放棄課外活動，兩者還兼顧得宜、相輔相成。其中她在中英文口試中考獲5**佳績，直言是辯論隊的訓練成果，她亦大方分享經驗，回應別人前的聆聽才是最重要的，先仔細用心聆聽，再針對別人的說話回應，才是有效溝通：

這不單是考試時要注意，直至現今出來社會後，在與人相處時都需要做到。

另一考獲5**高分的還有中文閱讀理解，Sabrina認為從小養成閱讀習慣是奪分關鍵。她透露在中文書方面，最喜歡看愛情小說，尤其是作家深雪的作品，相信她甜甜的音樂作品亦有受到這類書籍的影響。

▲ Sabrina為DSE考生及母校師弟妹打氣。（湯致遠攝）

不過，她選英文書的類型卻大相逕庭，多本心靈雞湯令她印象深刻，分別是《Who Moved My Cheese》講述除非你肯改變，否則情況不會好轉的兒童讀物；《It's Not How Good You Are, It's How Good You Want To Be》是一本集合多個引用金句的精簡作品；經典名著《The Alchemist》則講述只要你有夢想，這個世界都會幫助你達成。她推介家長和學生們可以參閱一下，

這些書籍到現在都在影響著我，無論大人還是小朋友，都推薦大家看一看。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

心態決定境界

考DSE總有不少蝦碌事，Sabrina有一點想特別提點未來考生。她憶述自己在第一日考中文綜合卷時，因預計到試場的時間不足，一到場就匆忙開考了，令她錯過了聆聽部分開頭的十多秒，足以讓她考這份卷時不在狀態。不過，她從錯誤中學習，之後的每一天都提早充足時間出門，她提醒各位學生不要重蹈其覆轍。

直到放榜前夕，Sabrina做足準備安排好不同出路，那麼萬一成績超乎想像或不符預期，她也不會手足無措。放榜當日她收到成績後淡定自如，但都經歷了一個小轉折。她一直想修讀傳理系，甚至已經填好JUPAS選科志願，並已遞表，但她竟心頭一閃，突然改變主意，最後還花費100元更改志願，最後派入第二志願香港理工大學英文系。

其實沒有很大原因，可能是直覺。我也偏好理大的校園環境，而大學四年我都沒有後悔自己當時的決定。

▲ 甜美系歌手Sabrina分享摘星技巧。（湯致遠攝）

讀英文系變歌手

談到大學四年，她認為修讀英文系絕對有助現時的歌詞創作，笑言所有歌曲的demo（樣本）都是英文歌詞，而且不少歌曲都以中英文詞混合推出。同時，大學的學會表演幫助她發展潛能，更肯定自己的興趣及才能。

我從沒有因為大學讀英文，但最後做歌手而覺得浪費了4年時間，反而覺得獲益良多。

▲ Sabrina與孖生姐姐張蔓姿從小已發掘出音樂才華。（IG圖片）

Sabrina與孖生姐姐張蔓姿（Gigi）現同為歌手，從小到大，兩姊妹不自覺地被音樂圍繞。Sabrina憶述在小學時期，曾與Gigi一起參加兒童歌唱比賽獲得季軍；中學時期，Sabrina就在合唱團擔任女高音，更曾經被同學推舉嘗試為韓國大熱歌曲《Nobody》改詞，當時她仍沒有想過將來會以創作為職業。

到大學時期，Sabrina開始與Gigi一起製作歌曲，她又加入了音樂學會，經常在校園表演，這也是她在大學4年最難忘的時光，從而推動她踏上歌手路。最終上年她奪得叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎，成為本地樂壇一股新力量。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

DSE「最FIRM應援」

今年Sabrina和胡信希（Siugwai@ToNick）獲恒生銀行旗下的青少年社交平台「夠薑蔥 GO!GingerOnion」邀請共同創作歌曲《最FIRM應援》，希望用旋律為DSE考生打氣，並以正向心理積極面對放榜。

▲ 恒生銀行「夠薑蔥」 X 張蔓莎 (Sabrina) 應援DSE考生歌曲 《最FIRM應援》宣傳照。（有關機構提供）

Sabrina感激當年獲家人陪伴，有心靈上支持才令她順利渡過DSE，所以在《最FIRM應援》中扮演一個戰友角色，以輕鬆Shuffle曲風及藉住歌詞，陪伴大家一起經歷放榜。

整首歌曲都是以一個考生的身份，先與大家一起分擔痛苦迷惘，再互相支持鼓勵，考生要明白自己並不孤單。

Sabrina與Siugwai合作時擦出不少火花，兩人的理念相同，都是想陪伴考生左右，但兩人在創作風格上出現分歧，經過兩人多次踫撞，終一起製作出滿意的作品。各位考生可以在放榜前的失眠夜，或是帶著忐忑心情回校取成績表的路上，聽聽這首《最FIRM應援》，與Sabrina和Siugwai一起面對放榜日！

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：唐綺晴

化妝：WiLL Wong

髮型：Him Ng@The Attic

場地：Ying'nFlo 奕凨