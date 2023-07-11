  • 32°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【J2女神】葉靖儀夥倪嘉雯齊著旗袍　落選港姐Michelle擁美好身段教瑜伽【多圖】

娛樂 12:58 2023/07/11

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

J2女神葉靖儀（Michelle）身材Fit爆。

J2旅遊節目《DM旅導遊》找來倪嘉雯和葉靖儀（Michelle）擔任主持，赴馬來西亞與多名靚女KOL一起帶大家認識馬國。

曾拍攝《CP訓練營》的Michelle現為備受關注的J2女神，參加港姐入行的她現年25歲，除了幕前工作外亦有跟兩位姐姐合資開設瑜伽中心教授瑜伽。

【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗

    點擊圖片放大
    +14
    +13

邀KOL擔任導遊

兩位J2er倪嘉雯和葉靖儀孖住到馬來西亞遊玩，每集都會DM邀請當地的靚女KOL擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。

周四（13日）和周五（14日）的兩集節目豐富，眾女神將會食盡價錢貼地的米芝蓮美食，又會獻出人生啪骨初體驗，更會到旗袍專門店挑選心水旗袍。

此外，她們亦會到訪百年咖啡店、百年老茶行及百年中式餅店等，行程緊密。

【CP訓練營】與伍倩彤+葉靖儀成熱話　網民票投范莎莎為最正女友

    點擊圖片放大
    +14
    +13

曾當模特兒

混血名模Jessica C.和Ana R.的師妹Michelle畢業於香港理工大學市場系，做過兼職模特兒的她先後為多個品牌包括食物、飲品、銀行服務、快餐店等擔任平面模特兒及拍宣傳片。

曾經代言內衣廣告的Michelle不時於IG分享性感照片大派福利，吸引網民追蹤。

她曾代表法國某藝術水晶腕錶品牌，於墨西哥城及紐約行Catwalk。問到Michelle為何如此受品牌歡迎時，她謙虛稱：「有人讚我鏡頭前有自信。」

最新影片推介：周奕瑋專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間

選美入行

Michelle於2021年參加《香港小姐競選》，落選後加入TVB成為旗下藝人，並於今年成為23位J2ers之一。

除了幕前工作外，她和兩位姐姐合資開設瑜伽中心，並為其中一名瑜伽導師。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
14:01 2022/11/08
【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
【J2女神】J2ers輪流陪過情人節　陳若黃嘉雯等女神撒嬌放電【多圖】
18:04 2023/02/14
【J2女神】J2ers輪流陪過情人節　陳若黃嘉雯等女神撒嬌放電【多圖】
【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗
14:45 2022/11/18
【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗

你可能感興趣

【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
14:01 2022/11/08
【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
【J2女神】J2ers輪流陪過情人節　陳若黃嘉雯等女神撒嬌放電【多圖】
18:04 2023/02/14
【J2女神】J2ers輪流陪過情人節　陳若黃嘉雯等女神撒嬌放電【多圖】
【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗
14:45 2022/11/18
【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗
葉靖儀 娛樂人物職業 香港小姐 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
14:39 2023/07/10
【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
17:22 2023/07/09
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食
16:40 2023/07/10
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食