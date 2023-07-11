【不良習慣】3歲男童玩完沙唔洗手就捽眼　眼睫毛慘遭頭蝨寄生長滿蟲卵

▲ 內地一名男童玩沙後沒有洗手就捽眼，結果導致頭蝨寄生在眼睫毛上。

胡亂捽眼隨時可惹來寄生蟲！美國有眼科期刊分享一宗病例，指內地一名3歲男童經常在玩沙後不洗手就捽眼，結果右眼持續出現紅腫及流出分泌物，求醫後發現有大量頭蝨和蟲卵寄生在眼睫毛上。專家指出，如果情況嚴重，寄生蟲入眼隨時可導致失明。

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該病例刊登於《美國眼科病例報告雜誌》（American Journal of Ophthalmology Case Reports），該名來自河南的男童右眼出現極度痕癢、紅腫及流出異常分泌物，且症狀持續超過一周，於是到眼科求醫。他本身沒有任何過敏病史，視力亦正常，家中其他成員也並未出現類似症狀。

醫生用顯微鏡為男童進行檢查，結果赫然發現他的右眼睫毛上有半透明的寄生蟲正在爬行，其睫毛根部更有大量蟲卵及棕色分泌物緊緊黏附著。為了移除寄生蟲及蟲卵，醫生小心地替他修剪了睫毛，並消毒了他的眼瞼邊緣，其後證實男童的眼瞼是受到頭蝨感染，屬極為罕見的情況。

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男童眼瞼上的頭蝨、蝨卵和分泌物被清除後，症狀隨之得以改善，但仍需處方藥膏和眼藥水以殺滅任何可能殘留的頭蝨和蝨卵，並需要在1至2星期後覆診。醫生亦指出，男童的家需要進行徹底清潔及消毒，平日也要多注意個人及家庭環境衛生。

報告指出，頭蝨為食血性體外寄生蟲；牠們一般生活在人的頭髮中，會引起痕癢及疼痛，主要透過頭對頭的接觸傳播，個人衛生習慣欠佳的人士及兒童會較易受感染。如果兒童接觸到帶有頭蝨或蝨卵的污染物，之後再捽眼，便會將寄生蟲帶到眼睫毛上。男童的父母透露，他平日經常玩沙，且經常在沒有洗手的情況下捽眼，故不排除其右眼因此而受感染。

此外，報告亦提到有多種寄生蟲可入侵人類的眼部。牠們可以寄生在視網膜、眼眶、睫毛和其他位置上，寄生蟲感染及其繼發免疫反應可導致眼部結構損傷，嚴重者甚至會喪失視力。

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責任編輯︰羅嘉欣