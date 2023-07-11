【靈戲逼人】蔚雨芯減產拍劇發展美容生意　靠自己賺第一桶金由公屋搬獨立屋

TVB熱播劇《靈戲逼人》自播出後收視不錯，劇中演張振朗女友的蔚雨芯（Rainky）亦同樣備受關注，皆因不少觀眾認為她首次與振朗演情侶甚有火花，二人相當合襯，營造出情侶甜蜜的感覺。

不過早前Rainky接受媒體訪問時直言快將30歲，人生有另一些規劃，故《靈戲逼人》將會是短期內最後一部作品。

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美容生意愈做愈大

其實Rainky除了幕前演出外，她主力發展其美容院生意，而且更做得非常成功，由起初只是網上生意，後來愈做愈好，租用2000呎辦公室，更進駐地舖，生活變得富貴。

雖然曾有報道指她忽然富貴全靠男朋友，不過Rainky否認指全靠自己努力打拼才能有今日的成就。

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屋邨搬到獨立屋

昔日由屋邨出身的她未完成中學課程便輟學，13歲時因在才藝比賽表演唱歌而獲經理人發掘，開始擔任𡃁模，2007年亦參加過《Yes!》校花校草選舉。2012年正式出道成為藝人和歌手。不過她星運平平，反而做生意闖出一片天。

生意愈做愈大，慢慢賺到人生第一桶金的Rainky，為了讓家人有更舒適的生活環境，搬到2,500呎獨立屋，屋內有樓梯，是複式設計，擁有豪華浴室、而蔚雨芯睡房更有名牌手袋櫃，集合Hermès、Chanel、LV及Gucci等名牌包包，估計超過百萬元。

▲ 好錫家人。

孝心善心兼備

而且，她曾在去年的母親節送上200萬支票給媽媽，認真有孝心，亦證明其賺到不少。

現時有能力的Rainky除了望美容院生意可以更上一層樓，更想用自己的能力做更多善事，例如起學校或助養小朋友，回饋社會，果然有善心。

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