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雲浩影首次歌迷聚會賀生日　Cloud目標開個唱回謝迷雲黨

娛樂 12:58 2023/07/11

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日前，雲浩影（Cloud）生日，一班「迷雲黨」（Cloud的歌迷暱稱）舉行生日會為她慶祝，亦是她出道以來第一次歌迷聚會，心情緊張又興奮。

歌迷為她準備3個蛋糕，分別寫上「大紅大紫」、「仙氣常駐」以及印了她的靚樣，Cloud率領全場大合唱中西合璧的生日歌，即是傳統中式祝壽歌旋律，配合英文歌詞的生日歌，非常搞笑。Cloud願望是舉行個人Live Show，與歌迷分享音樂，答謝「迷雲黨」支持。

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如大型網友見面會

正所謂「有咩偶像就有咩Fans」，Cloud斯斯文文，仙氣逼人，她的Fans平時在公開場合亦表現斯文冷靜，第一次舉行歌迷聚會，Cloud意想不到自己歌迷亦有熱情和活潑一面。

她說：「初初都擔心大家咁文靜，氣氛會唔會尷尬？但玩完一輪之後，我同大家都開始熟絡，歌迷之間亦都混熟咗，係一個好開心嘅聚會。原來『迷雲黨』唔怕醜、唔內斂，佢哋係好得意，我好開心見到大家嘅另一面。佢哋一路以嚟為我做嘢，我都好感動、好鍾意，多謝。」

由於與歌迷通常是透過演出和社交平台溝通，Cloud笑言今次歌迷聚會就如大型網友見面會。

齊玩遊戲合照簽名

活動順利舉行，特別感謝為歌迷會服務的幾位幹事，她說：「要畀大大嘅掌聲畀4位幹事，每次我推出新歌，佢哋就安排不同地方、店舖派發應援，都係由佢哋自己去洽談，佢哋係年紀小小的大學生，能夠做到咁多嘢，我引以為榮。今次活動場地布置好靚，佢哋仲做埋司儀，真係要畀個『叻』佢哋！」

除唱生日歌、切蛋糕，Cloud更與大家玩遊戲、合照和簽名留念。

其中一個集體遊戲，Cloud與歌迷透過手機程式對戰，他們全神貫注，非常投入。

Cloud表示：「大家玩呢款遊戲，源自於我好喜歡玩嘅數字牌遊戲，閒時我都會同歌迷一齊玩，佢哋為咗同我玩，練到好勁，今日其中一位歌迷仲勁到打低我，所以我要返去繼續苦練，然後同佢哋再玩過。」

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