【中東旅遊】沙特阿拉伯埃爾奧拉打卡遊　世一鏡面建築如走入《沙丘瀚戰》

▲ Maraya獨特的設計，連國際名牌如卡地亞、勞斯萊斯等亦曾專誠在此拍攝廣告。（張頌婷攝）

雖然沙特阿拉伯佔地一半都是沙漠，但不要誤以為風景只是一片黃土，這兒有大量意想不到的驚喜。其中一個沙漠城市埃爾奧拉（Al-'Ula），有一座超乎想像的巨型鏡面建築，附近還有悅榕莊度假村，打卡位處處，完全顛覆想像。

埃爾奧拉（Al-'Ula）位於沙特阿拉伯的西北方，距離首都利雅德約1,100公里，內陸機程約1小時左右。

這是沙特第一個聯合國教科文組織世界遺產所在地，面積綿延22,561平方公里，擁有超過7,000年的豐富古文明及歷史、天然岩層和山谷美景，可說是一座天然的考古博物館。

▲ 沙特阿拉伯埃爾奧拉的鏡面建築Maraya，由9千多塊鏡組成，現場看極為壯觀震撼。（張頌婷攝）

未來旅遊注目地

於2019年開放旅遊簽證的沙特，有個Saudi Vision 2030發展計劃，而埃爾奧拉於2017年組成Royal Commission for Al-'Ula，與法國合作，致力推動旅遊業，同時保護國家內的重要建築、文化、經濟、歷史、環境產業等。因此未來數年將會見到此城經歷重大變化，亦有名牌酒店相繼進駐，有力成為觀光重地。

古城的傳統黃土建築群內，有英國百貨公司Harvey Nichols、Starbucks咖啡店、fine dining餐廳。國際級度假村品牌安縵（Aman）亦宣布將設3間Resort，由沙特王子主理的度假勝地Sharaan Resort，亦預計於2024年開業。

首開放歷史文明重鎮

飛機降落在沙漠中央的埃爾奧拉機場，主要是沙特阿拉伯航空使用，還有來自杜拜及季節性的巴黎航班。這是沙特首個以觀光為目的而建的機場，雖然非常小型，但裝修摩登，設有中心、手信及快餐店。於2011年建成，10年後才首次有國際航班着陸。

埃爾奧拉機場外有的士接客，建議先在網上預約酒店接送。四周風景盡是一片荒蕪黃沙，以及高聳入雲的巨型群山、砂岩石陣和懸崖，時而經過種滿棕櫚樹的綠洲。如果對歷史文化沒有興趣，亦有不少新潮有趣的景點值得發掘。

全球最大鏡面建築

由機場乘坐1小時車來到Ashar Valley，這山谷被砂岩山脈所包圍，像進入了電影《沙丘瀚戰》場景之中，壯麗得無話可說。最矚目的是在這片黃土之中，竟然有一大座由鏡組成的長方形建築物Maraya，既反射天地風景，又與四周環境融為一體，神秘而超現實。

Maraya在阿拉伯文中解作鏡，由意大利建築師Florian Boje操刀，以9,740塊鏡組成，面積達800平方米，是健力士世界紀錄中全球最大型的鏡面建築物，曾獲Architizer A+ Awards設計獎。

鏡面設計就像一塊畫布，將當地的沙漠景觀反映在表面上，不過對於旅客來說，打卡才是正經事！其中一塊外牆刻意沒有門窗，與環境完全融合的綫條，不需任何技巧都可以拍出獨一無二的靚相。

必試星級餐廳

這座建築主要為演奏廳用途，內有樓高26米的劇院及展覽廳，意大利盲人古典演唱家Andrea Bocelli、美國創作歌手Lionel Richie及希臘作曲家和演奏家Yanni亦曾在此演出，到訪時更有普普藝術大師安迪華荷（Andy Warhol）的免費展覽。

而頂樓是英國米芝蓮名廚Jason Atherton主理的Social餐廳，供應摩登地中海菜，室內裝修精緻一派fine dining格局。一場來到當然要坐室外位，在巨岩及漫天星空下進餐，極為浪漫。餐廳亦有「天國的階梯」，以鏡面組成的梯級登上屋頂，又是一個必影的打卡位。

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Maraya

地址：Al Atheeb 43552

沙漠中奢華別墅

Ashar Valley另一亮點，就是有泰國名牌度假村悅榕莊（Banyan Tree AlUla）。這區原先是7間豪華露營的帳篷住宿，後來品牌接手管理，加建多間獨立別墅，成為一個超大型的奢華度假村。

記者入住的Ashar Tented Resort帳蓬，價錢較為相宜，不過亦有客廳及私人陽台，有一房、兩房及三房可選，簡約舒服。悅榕莊別墅裝修更為豪華別致，同樣有一至三房間隔，部分更有私家泳池，價錢連稅每晚由5千港元起跳。

整間度假村本身就是一個景點，佔地極廣闊，出入要召喚高爾夫球車，由南入口至北入口需時約10分鐘。四處的奇岩峭壁，可以近距離走入觀賞打卡，甚至可以看到村內3個歷史石刻，在一片浩瀚沙漠中，又有多個打卡的取景位，入夜後的星空更是唯美。

▲ 高空沙丘上俯瞰酒店的帳幕群，富電影場景的夢幻感。（張頌婷攝）

絕美打卡泳池餐廳

住帳篷同樣可以共用所有設施，悅榕莊招牌的水療中心，充滿阿拉伯風情，亦有先進器材的健身中心。旁邊的Rock Pool無邊際泳池，建於兩座巨石之間，可在高處眺望附近美景，在40度沙漠高溫下絕對需要跳進水中降降溫。

附近沒有任何餐飲設施，度假村有全天候餐廳Harrat，供應國際及阿拉伯美食。另一間為泰國餐廳Saffron，吃得太多中東菜，來一餐充滿親切感的高級泰菜，用料及烹調質素不俗，飽肚又暖心，兩間餐廳消費不菲，但這味道景色配搭也值回票價。值得一讚是酒店服務貼心殷勤，職員英語流利，是住宿體驗的加分位。

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Ashar Tented Resort

房價：每晚約2,480港元起

Banyan Tree AlUla

地址：Wadi Ashar, AlUla 43563, Saudi Arabia

電話：+966-14-512-0000

房價：一房別墅每晚約4,439港元起

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO均需簽證入境，電子費用為SAR 535（約1,118港元），包強制健康保險費用，可於網上即時申請（visa.visitsaudi.com）；落地簽證費用SAR 480（約1,003港元）

貨幣：1沙特里亞爾（Riyal）約兌2港元

機票：沙特阿拉伯航空由利雅德前往埃爾奧拉，票價約SAR 400起（約835港元）

「遊走沙特阿拉伯」網址：bit.ly/3BrOohB

記者：張頌婷