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【垃圾屋】女子睇樓勁尷尬開門驚見恐怖垃圾崗　現任租客竟只著底褲瞓梳化

健康 14:07 2023/07/11

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女子睇樓勁尷尬，開門驚見恐怖垃圾崗，現任租客竟只著底褲瞓梳化。

睇屋驚見恐怖垃圾屋！近日，英國一名女子在經紀人的陪同下前往看租屋，未料入門竟見到全屋堆滿垃圾，現任租客更只穿著底褲在梳化上熟睡，場面一度讓人尷尬。

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綜合外媒報道，來自英國的Katie Elliott，近日於TikTok發布影片，記錄找房經歷。Katie先是聯絡了樓盤經紀後，經紀介紹了一戶有3個房間的房屋給她，並安排時間帶她看房。

Katie表示，在進入房間看房前，經紀人就面露難色，並尷尬地向Katie說明，裡面可能會有點髒，現在的租客有點誇張，希望她不要太介意。沒想到屋内的情況確實很糟糕，讓Katie一行人都受到驚嚇。

從影片中可見，房間各處都堆滿了吃剩的食物和其他雜物等垃圾，桌上也全是啤酒瓶、飲料杯、煙盒等等。不僅如此，當她們參觀房間時，現任租客還在梳化上熟睡，甚至下半身只穿著一條内褲，讓在場的人都十分尷尬。

梳化上的那個人甚至沒有注意到我們。不過，現在是中午12點，所以時間還不算早。

    點擊圖片放大
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事後，經紀一直試圖説服Katie，表示房間的狀況還可以，而房間内的髒東西也全部都可以清理乾净，但Katie和她的朋友們最終還是沒有搬進這間公寓。

影片曝光後，目前已超過140萬瀏覽次數，網民紛紛留言，「這不可能是真的……為什麼沙發上還有人啊？」、「房東應該要有點慚愧，換作是我就會說請明天再來」。有網民則認為，可能經紀沒有提前告知現任租客，但亦有網民表示房間的狀況太糟糕，「到底誰會把吃一半的鬆餅放在電腦上。」

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責任編輯：羅嘉欣

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