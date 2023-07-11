【解救面油肌】中醫師教3個習慣重塑零油光肌膚　推介兩款清熱解毒茶療助消除暑濕【內附食譜】

▲ 註冊中醫師楊明霞表示，脂溢性皮炎常見於油脂分泌旺盛、多毛及多汗的地方，通常自頭皮位置開始，向下蔓延至其他皮脂分泌旺盛的地方，如面部、耳背等。（iStock圖片）

夏日高溫不但令人汗流浹背，最困擾的是喚醒了你的皮脂腺。在陽光刺激下，面油、暗瘡也開始活躍；不論你是油性肌膚，還是乾性肌膚，都出現泛油狀況，妝容未到下午已溶化。

面油多是我們皮脂腺分泌過盛所致，從中醫角度，肺主皮毛，皮膚與肺、脾有直接關係，如果身體機能欠佳，容易出現便秘，導致體內毒素增加，從而刺激皮脂線的分泌，令皮膚泛油。脾胃較差的人亦往往可從他的外表反映出來，他們的皮脂線分泌不平均，容易堵塞毛孔，甚至在皮脂腺豐富的部位出現炎症，患上脂溢性皮炎。

脂溢性皮炎常見於油脂分泌旺盛、多毛及多汗的地方，通常自頭皮位置開始，向下蔓延至其他皮脂分泌旺盛的地方，如面部、耳背等。不少人以為面油多，用面油紙吸油便能解決，其實這動作會不斷摩擦皮脂線，反而刺激油脂分泌，會愈印愈多油。因此我們必須了解自己的皮膚，想要「零油光」肌膚絕對不難，建議維持以下三個習慣。

1.夏天吃煎炸食物會損害脾胃，影響身體機能，出現濕熱情況，加速分泌油脂及汗液。辛辣屬燥熱食品，令體內毒素積聚，蘊結於皮膚兼損害脾胃，使皮膚容易泛油，堵塞毛孔，形成暗瘡。因此，飲食宜清淡可口，避免油膩、難消化的食品，建議大家早、晚喝點粥，既能生津止渴，又能預防油脂分泌失衡。

▲ 夏天吃煎炸食物會損害脾胃，影響身體機能，出現濕熱情況，加速分泌油脂及汗液。（iStock圖片）

2.要減低患上脂溢性皮炎的機會，首先要提高個人免疫力，令皮膚抵抗能力增強。多做運動，如拉筋、慢跑等。更要保持面部清潔，徹底卸粧，避色堵塞皮膚毛孔，引發暗瘡。至於油脂污垢形成的暗粒，處理方法還是以徹底清潔皮膚為主，日常加以護理，尤其在天氣轉變時，要使用適當的護膚品，配合良好的飲食和作息習慣。

3.情緒起伏大，容易緊張焦慮及壓力過大的人，亦會容易出現脂溢性皮炎。要減少油光，情緒方面一定要保持心境開朗，可多吃維他命A的食品，能保持上皮組織的正常功能和結構完善，例如胡蘿蔔、菠菜、芹菜和莧菜等食物。

清熱解毒、消除暑濕茶療

1.解暑三花茶（適合熱底人士） 2.健脾寧神茶（適合寒底人士） 材料︰金銀花3錢、木棉花3錢、雞蛋花3錢。 材料︰茉莉花3錢、蓮子芯2錢、淡竹葉5錢。 做法︰把所有材料洗淨，放入杯中茶隔內。注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。 製法︰將淡竹葉剪成細段，把所有材料洗淨。先把淡竹葉、蓮子芯放入杯中茶隔內，注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘即可飲用。然後放入茉莉花，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。 功效︰金銀花清熱解毒，涼散風熱；杭菊清肝解鬱，清熱解毒，疏肝明目；雞蛋花清熱解毒、潤肺。三藥合用有良好的清熱解毒和消除暑濕的作用。現代藥理上補充，金銀花抗病原微生身、抗炎及解熱；茉莉花則有理氣解鬱的作用。 功效︰夏日炎炎，暑熱過盛，容易熱擾心神而失眠。茯神健脾寧神，龍眼肉養心安神，配合蓮子芯能加強安神的作用，改善夏天的睡眠質素。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）