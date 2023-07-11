【小心中暑】獨居老婦熱痙攣昏迷體溫達40.2度　送院全身抽搐咬崩2隻牙【附預防中暑貼士】

▲ 獨居老婦熱痙攣昏迷。（iStock圖片，非當事人）

大熱天時，慎防中暑。杭州一名79歲老婦日前在家中昏迷，送院後全身抽搐，體溫達攝氏40.2度，被診斷為熱痙攣，急救時更咬斷2隻牙，目前仍留院接受治療。

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綜合內媒報道，事發於7月2日下午，日間最高溫度達37、8度，該名張姓獨居老婦為節省電費，沒開冷氣、電風扇，由於家中環境太過悶熱，導致昏迷，所幸被子女及時發現並送到醫院。

張婦到院時已經意識不清，全身不停抽搐，且大量出汗，體溫高達40.2度，醫生診斷為熱痙攣，隨即為其降溫、疏通靜脈，並採取抗驚厥措施。為防止張婦因嘔吐物堵塞氣管，醫生在其口中放入口咽通氣管，但因為她不斷抽搐，牙齒不受控制咬著通氣管，結果咬斷2隻牙，最終需轉到ICU治療。

醫生為了避免張奶奶的氣管堵塞，在嘴裡放一根呼吸管，但因為她還是不停抽搐，牙齒也用力咬著呼吸管，最後竟然硬生生咬斷2顆牙齒，目前仍在加護病房治療。

▲ 老婦熱痙攣昏迷，被送院治療。（網上圖片）

臨平區中西醫結合醫院急診室醫生朱少傑指出，熱痙攣屬於重症中暑的一種，由於高溫環境下出汗過多，導致人體大量流失水分和鈉離子，續而引起肌肉痙攣、疼痛，如不及時治療恐引起熱衰竭、熱射病，嚴重甚至危及生命。

他亦分享了預防中暑的貼士，提醒市民多喝水，補充鹽分和礦物質，不宜喝酒精和高糖分飲料；天氣炎熱時應盡量避免外出；一旦氣溫超過32度，最好開冷氣或用冷水洗臉降溫。

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責任編輯：羅嘉欣