【電子煙危害】吸電子煙致肺部萎縮入ICU　26歲男走過鬼門關拍片警世

▲ 26歲男子吸電子煙，致肺部萎縮入ICU，走過鬼門關後拍片警世。

電子煙危害健康。馬來西亞雪蘭莪州一名26歲男子，因長期吸食電子煙，導致突然出現呼吸困難徵狀，入院後即被安排至深切治療部（ICU）接受治療，經檢查後發現右肺萎縮，需要接受胸部刺穿手術，排出積聚的液體。據本港衛生署資料，電子煙含有毒物質，如丙烯乙二醇、甘油；以及致癌物質如乙醛、甲醛等，有機會干擾甲狀腺分泌，影響生殖能力及胎兒發展。

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綜合馬來西亞媒體報道，26歲男子Amirul Aiman在去年1月因吸食電子煙導致肺部受損，入院後被安排至ICU接受治療。事後他接受當地媒體訪問，表示送院當時他已吸了3、4年電子煙，把電子煙當作香煙的替代品，期間他偶有呼吸急促的徵狀，但卻不以為意。

直到去年1月，他在慢跑期間突然呼吸困難、身體疼痛，肺部猶如被夾住一般難受。當天他回家服用止痛藥就入睡，然後在睡眠期間，他持續感到疼痛，翌日早上醒來後，他仍感到一樣痛感，於是便入院，並在ICU留醫一個星期。

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Amirul Aiman續指，醫生在為他做了X光檢查後，表示其右肺因吸電子煙而出現萎縮情形，需要接受胸部刺穿手術，以排出積聚液體。據他形容，在ICU的那段經歷，對他來說是一生中最可怕的經歷。

當他的太太及母親前來探訪時，他感到很難過，因為自己令妻子及媽媽傷透心。而他當時只能祈禱自己痊癒，並可再次過上正常生活。

在重拾健康後，他於是決定在TikTok拍片分享這段往事，以呼籲更多人戒電子煙，並得到眾多網民點讚鼓勵：

對於那些還在吸電子煙的人，我希望你們盡可能地去嘗試戒掉。

我們還年輕，如果你不為自己的健康著想，也請想想你的家人。

電子煙會影響生殖能力和胎兒發展

據本港衛生署資料，電子煙是通過加熱一種溶液傳送氣霧供使用者吸用。電子煙將化學物質在高溫下加熱及汽化後，有可能產生其他有害物質和致癌物，因此電子煙的危害不容低估。

有外國研究證實，電子煙含有有毒物質，其中包括丙烯乙二醇、甘油及致癌物質如乙醛、甲醛等，損害健康。香港吸煙與健康委員會委託香港浸會大學測試市面上13種電子煙，發現含有多種有害物質，包括甲醛、多環芳香烴（PAHs）及多溴聯苯醚（PBDEs）等，其中甲醛及多環芳香烴是已知致癌物，多溴聯苯醚會干擾甲狀腺分泌及影響生殖能力和胎兒發展。

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責任編輯︰羅嘉欣