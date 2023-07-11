【鼻咽癌檢測】中大研究：EB病毒持續陽性患者　日後患鼻咽癌機率較普通人高近17倍

▲ 中大醫學院於2013年至2016年為逾2萬名鼻咽癌患者進行「血漿EB病毒DNA測試」。（陳靜儀攝）

中大醫學院於2013年至2016年為逾2萬名鼻咽癌患者進行「血漿EB病毒DNA測試」，成功找出34名鼻咽癌患者。中大於初始研究3-5年再為參加者進行篩查，發現當時EB病毒陽性，但無患癌的組群當中，最終有4名參與者確診癌症，該組群相對風險較普通人高近17倍。

首輪篩查當中陰性的16,934名參與者當中，17人於第二輪患有鼻咽癌；EB病毒暫時陽性的677名參與者及237名持續陽性參與者當中，分別有3及4人於第二輪患上鼻咽癌，相對風險較陰性參與者高4.4倍及16.8倍。

另外，第二輪蒒查被確診患者當中，有7成屬第一及二期患者，癌症發現屬初期的比率較香港總體鼻咽癌患者多5成。

中大醫學院副院長盧煜明表示，新的數據發現第一次篩查的「假陽性」患者，亦有生物學意義。其中一個可能性是EB病毒活躍，令鼻咽細胞變成癌症，另一個可能原因是病人第一次篩查的時候，出現「超級早期」的癌症，現有的檢測方式未能發現。

盧煜明表示，需進一步研究其他癌症會否出現同樣情況。如發現病人假陽性的原因是因出現超級早期癌症，對血漿基因技術有很大意義。

中大醫學院化學病理學系陳君賜表示，於第二次篩查中發現癌症的患者當中，仍然有3成是第三期或以上。他指，第三期患者除了需進行電療外亦需加上化療，副作用較多，5年存活率亦低於7成，建議EB病毒持續陽性及短暫陽性患者，需每隔一至兩年再進行檢測。

現時EB病毒測試每次約2千元，團隊稱正與醫管局研究將測試投放於公立醫院中使用，至於第二代測序技術由於成本較貴，會以商業模式運作。

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記者：陳展棋