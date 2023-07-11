  • 33°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【關注關注組】廖慧儀分享瑜伽褲穿搭秘訣　黃嘉雯自揭歷情傷失眠

娛樂 13:40 2023/07/11

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《關注關注組》

鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的J2節目《關注關注組》，在今晚（7月11日）一集主題以「瑜伽關注組」。

談到近年不少女仕愛以瑜伽褲當穿衣配搭，Nicole即笑言Jessica身材出眾，穿瑜伽服出街必成焦點，對此Jessica解釋每次着瑜伽褲，都會罩一件超大碼T恤遮到屁股位︰「咁就冇咁尷尬囉，瑜伽褲好貼身，會做瑜伽或行山時至除件T恤。」

【香港小姐】廖慧儀收音咪夾胸前完勝伍韻婷　舊愛輕生被雪一年解凍重投幕前【多圖】

Jessica（右）與Nicole齊做瑜伽。

擁有瑜伽導師牌的Jessica，更化身「廖老師」即席指導5位主持做出3式雙人瑜伽動作，分別是「反轉戰士式」、「雙人船式」及「雙人舞王式」；結果考起現場3位男主持，特別是以「睡褲Look」亮相的鄧梓峰，連串「痛不欲生」的趣怪表情相當搶鏡搞笑。

另外，Carmaney提到當初學瑜伽是想藉此療情傷，她受訪時透露︰「當時主要係情緒低落、瞓得唔太好，每朝7點就會醒。所以開始早上做冥想，睇片學點樣calm down情緒，都幾有用。」

鄧梓峰獨特「睡褲Look」造型加痛苦表情，非常惹笑。

Arthur行仔試著瑜伽褲

至於節目「試玩擔當」Arthur及行仔，則獲安排試玩空中瑜伽。

二人換上瑜伽褲後，表情略帶靦腆，二人事後受訪時坦言着瑜伽褲出鏡頗尷尬，因為實在太貼身。

Arthur更說︰「我冇見過男仔着瑜伽褲出街，如果要咁樣着落街，我驚會成為熱話。」行仔則指，感覺瑜伽褲比泳褲還薄身。

蔡景行與施焯日在導師指導下，終完成動作。

最新影片推介：周奕瑋專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
15:40 2023/04/17
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】
17:29 2023/06/11
【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】
【超級毛特兒大賽】黃嘉雯穿三點式與愛犬齊影寫真　Carmaney身材比選美時更驕人【多圖】
15:38 2023/06/07
【超級毛特兒大賽】黃嘉雯穿三點式與愛犬齊影寫真　Carmaney身材比選美時更驕人【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
15:40 2023/04/17
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】
17:29 2023/06/11
【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】
【超級毛特兒大賽】黃嘉雯穿三點式與愛犬齊影寫真　Carmaney身材比選美時更驕人【多圖】
15:38 2023/06/07
【超級毛特兒大賽】黃嘉雯穿三點式與愛犬齊影寫真　Carmaney身材比選美時更驕人【多圖】
鄧梓峰 廖慧儀 黃嘉雯 胡美貽 蔡景行 施焯日 TVB 瑜伽 綜藝節目

最高瀏覽

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
14:39 2023/07/10
【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
17:22 2023/07/09
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食
16:40 2023/07/10
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食