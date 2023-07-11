【關注關注組】廖慧儀分享瑜伽褲穿搭秘訣　黃嘉雯自揭歷情傷失眠

▲ 《關注關注組》

鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的J2節目《關注關注組》，在今晚（7月11日）一集主題以「瑜伽關注組」。

談到近年不少女仕愛以瑜伽褲當穿衣配搭，Nicole即笑言Jessica身材出眾，穿瑜伽服出街必成焦點，對此Jessica解釋每次着瑜伽褲，都會罩一件超大碼T恤遮到屁股位︰「咁就冇咁尷尬囉，瑜伽褲好貼身，會做瑜伽或行山時至除件T恤。」

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▲ Jessica（右）與Nicole齊做瑜伽。

擁有瑜伽導師牌的Jessica，更化身「廖老師」即席指導5位主持做出3式雙人瑜伽動作，分別是「反轉戰士式」、「雙人船式」及「雙人舞王式」；結果考起現場3位男主持，特別是以「睡褲Look」亮相的鄧梓峰，連串「痛不欲生」的趣怪表情相當搶鏡搞笑。

另外，Carmaney提到當初學瑜伽是想藉此療情傷，她受訪時透露︰「當時主要係情緒低落、瞓得唔太好，每朝7點就會醒。所以開始早上做冥想，睇片學點樣calm down情緒，都幾有用。」

▲ 鄧梓峰獨特「睡褲Look」造型加痛苦表情，非常惹笑。

Arthur行仔試著瑜伽褲

至於節目「試玩擔當」Arthur及行仔，則獲安排試玩空中瑜伽。

二人換上瑜伽褲後，表情略帶靦腆，二人事後受訪時坦言着瑜伽褲出鏡頗尷尬，因為實在太貼身。

Arthur更說︰「我冇見過男仔着瑜伽褲出街，如果要咁樣着落街，我驚會成為熱話。」行仔則指，感覺瑜伽褲比泳褲還薄身。

▲ 蔡景行與施焯日在導師指導下，終完成動作。

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