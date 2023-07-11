毛舜筠蔡一智樂易玲出席品牌周年活動　周吉佩感恩工作量增︰跑到數太太安心

上周五（7月7日）香港創新科技品牌於中環舉行一連3日的3周年慶祝活動，除邀來《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）出席演唱和現場分享疫情前後的感受，毛舜筠、蔡一智及樂易玲等星級好友都到場力撐。

吉吉體驗殺菌西裝體感

暑假是旅遊旺季，為減低外遊時感染病毒的風險，讓大眾安心出遊，品牌推出全球首個高效殺病毒的旅行系列。

當日表演嘉賓吉吉就穿上品牌的西裝，還說一穿就愛上：「我覺得這套西裝很舒服，原本以為西裝會很焗促，剛才一穿上就覺得很輕、很有通透感。因為唱歌時很怕西裝焗促、勒住，但這套很有彈性，我很喜歡。」

▲ 周吉佩當日唱《歲月如歌》及《海闊天空》。

跑到數令太太頓感安心

吉吉當日即席唱出《歲月如歌》及在《中年好聲音》中獻唱過的人氣歌曲《海闊天空》外，更大談他的疫後感受，自揭疫情間出現了抑鬱狀況︰「疫情這幾年好像沒有了自己一樣，因為只是上下班，連朋友都甚少見面，所以有段時間身體上真的出現抑鬱的情況，不止內心，可能會突然感到心口被壓住、難以呼吸的感覺，那時開始便覺得自己有點問題。」

被問有沒有找到抑鬱的原因，他解釋：「主要是因為沒甚麼機會見朋友，現在疫情漸消退，能見見朋友，最重要是參加比賽亦幫了我很多，讓我可以（從抑鬱）走出來。」

▲ 毛舜筠到場力撐。

吉吉直言參加《中年好聲音》前，即使有表演唱歌的機會，與太太考慮到小朋友的健康，都會婉拒。

但現在疫情轉好，吉吉得獎後亦多了工作機會，他開心說︰「贏了比賽後多了很多演出機會，很多品牌可以合作出活動，真的忙了不少，太太也安心了，因為她都希望我可以『跑到數』。」

當日適逢蔡一智的兒子First今年11歲生日，品牌貼心送上綉有「First 」的銀織滅毒無縫可重用口罩予First，祝他健康快樂成長。年紀輕輕的First亦提醒大家防護外，要Keep fit保持健康，盡顯早熟又可愛的一面！

▲ 當日適逢蔡一智的兒子First 11歲生日，品牌創辦人Juliana（左一）貼心送上綉有「First 」的銀織滅毒無縫可重用口罩予First。

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