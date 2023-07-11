【娛圈囍事】李亦喬無預警宣布做人妻　大讚未婚夫細心計劃下年舉行婚禮

有「牛雜妹」之稱的李亦喬（Monnie）今日（7月11日）突然在社交網宣布被求婚，大晒相片及求婚片段，認真浪漫感人。

宣布做人妻

Monnie發文表示：「是這樣的，在2023年6月的某一天，我被求婚了…… ☺️在2017年2月，我們認識了彼此，很快的我們便在一起了。6年多期間，我們有吵鬧，也經常吵鬧，甚至有無數個時刻，我都想放棄了，但感謝他，每一次都抱緊我，他用行動告訴我他有多珍惜我、多愛我，所以這一次，我也告訴他：『Yes, I do.』」

她續說：「不懂浪漫的他，求婚所有細節都被明偵探女朋友我猜到了🙈不過我還是很感激他為我付出的一切，而他最聰明莫過於請了當地攝影師為我們拍照留念☺️才有些好看的照片分享給大家。我要成為準招太了。」

▲ 恭喜晒Monnie！

浪漫求婚

在片中所見，二人到馬爾代夫旅行，Monnie男友帶女方到海底餐廳求婚，更叫了潛水員在海底拿着「Will you marry me？」的橫額，然後跪地求婚，在場更有男方家人見證，場面溫馨感人。

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下年拉埋天窗

Monnie接受TOPick訪問時指婚禮日子還未決定，計劃在下年年中或年尾舉行婚禮，又大讚未婚夫非常細心：「他一向是直男，不懂浪漫，但今次他特意在馬爾代夫選了一間很美的餐廳，又安排攝影師幫我們拍照。」

問到二人何時認識，家人對未婚夫的印象怎樣，她說：「我們在2017年認識，認識兩星期就拍拖，他很疼錫我亦與我的家人關係很好。因為他家人開餐廳，與我背景相似，所以大家有共同話題，很明白對方。而且，大家慢慢認識後，都發現步伐一致，很早視對方為結婚伴侶。」

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記者：陳曉柔