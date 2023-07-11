【東張西望】現職髮型屋被破壞+惡作劇　員工前老闆疑患精神病影響情緒【有片】

▲ TVB節目《東張西望》主持李旻芳到大圍一間髮型屋採訪‧。

TVB節目《東張西望》昨晚（10日）播出的一集以「懷疑精神有問題前老闆重遇前員工 竟然黐線到去佢現職舖頭『搞事』!?」為題，事件引起觀眾討論。

主持《東張》李旻芳到大圍一間髮型屋採訪，得悉一名疑似患有精神病的男子為一名髮型屋女職員十年前的老闆，並在髮型屋搗亂，令髮型屋老闆大感困擾，先後多次報警終獲警方受理。

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髮型屋老闆曾多次報警

髮型屋女職員May指今年3月時重遇十年前的老闆，對方開始多番到髮型屋鬧事，令May不敢上班工作。

該名男子曾以膠紙遮蓋髮型屋的閉路電視畫面，亦曾無故渴罵髮型屋老闆，但更甚的是，他曾於門前亂丟玻璃樽以及將門口的桌椅亂丟到馬路上，十分危險。

髮型屋老闆坦言不認識該名男友，又很擔心自身及員工安全，並曾就事件多次報警處理。髮型屋近日被人在網上發布帖文，聲稱要轉讓或聘請人手，老闆已於網上否認及澄清指店舖被人惡作劇。

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李旻芳訪問涉事男子

May向該名男子身邊友人詢問情況，發現對方疑似患有精神病，而且已停止服藥一段時間，因而出現失控的情況。

為了更多，李旻芳訪問男子的鄰居，對方則指他曾飲醉酒且不斷敲門。

其後，李旻芳跟該名男子進行電話訪問，對方未有直接回應李旻芳的提問，指自己已錄口供並著她到警局查詢。

他僅以「中間發生了一些事」作回應，又謂：「大家邊個對邊個錯都唔係今日可以同你講，呢啲唔詳細講啦。」

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