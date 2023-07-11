【死因研訊】抑鬱聾啞漢出院後墮樓亡　專家指死者自殘威脅乏紀錄屬醫院管理責任

▲ 精神科醫生專家證人曾淑鈞今作供。（陳曉欣攝）

患抑鬱症的58歲聾啞漢鍾志強，於2020年在葵涌醫院出院後不足1日即跳樓亡，死因研訊今（11日）續。專家證人供稱，醫生查閱不到死者過往曾經架刀威脅自殺的門診紀錄，屬醫院的管理責任。專家指若死者的自殺風險有被正確評估，監察密度應增高，「做密啲可以睇到多啲嘢」。

死者鍾志強（終年58歲）生前任職餐廳清潔工，死者於2020年4月21日在葵涌醫院被診斷抑鬱症復發，留醫至5月6日出院，惟翌日5月7日在葵盛東邨跳樓身亡。解剖報告指，死者身體多處骨折，血液被驗出藥用劑量的抗抑鬱藥、安眠藥及抗組織胺藥，並有低於治療劑量的思覺失調藥。

精神科醫生曾淑鈞以專家證人身分作供，曾表示若死者住院時有手語翻譯協助，對於院方跟進聾啞病人的投訴、藥物反應等事宜會更理想。惟曾直言，「問題係佢哋（醫生）覺得溝通夠嘛」，曾同意溝通可更好。

曾續指，死者只有小四程度，她對於死者能否理解深奧字眼感疑惑，舉例指輔導死者如何應對壓力時，很難以文字表達那麼多事情。

曾又表示，護士填寫的病人自殺風險量表出錯，會影響監察密度，若死者被評估有高風險，監察密度應為每3日1次，而當時的密度是每周1次，曾認為「做密啲可以睇到多啲嘢」。

針對死者求醫紀錄，曾指死者在2010年曾架刀放頸，以及持刀威嚇女兒，行為屬於自殘威脅，曾稱「如果紀錄無去到病房，都係醫院管理上嘅責任」。

聆訊本周五（14日）續，料各方將作陳詞。

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記者：陳曉欣