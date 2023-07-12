控制近視從小做起　全港最大兒童近視防控中心開幕

暑假又到了！除了陪伴子女外出遊玩放鬆之外，不少父母也會在這個長假期，為開學做好準備，其中一項需要寫進待辦清單的，相信是視力檢測。

隨着電子產品愈來愈普及，加上疫情期間改為網上教學，小朋友使用電子產品的時間大大增加，如果沒有好好保護眼睛，可能會引發近視。最近清晰眼科位於尖沙咀The ONE的兒童近視防控中心正式開幕，為小朋友提供全面的眼科檢查，同時教育小朋友護眼知識，在完成檢查後還有小禮物，TOPick讀者於開幕期間使用專屬碼，即可以港幣500元的驚喜價預約檢查（價值港幣2,400元）！

眼睛是人的靈魂之窗，保護孩子的眼睛健康至關重要，兒童近視控制的重要性是不容忽視。研究顯示，，香港的學童近視率居高不下，其中6歲學童患上近視的比率達18.3％，比率冠絕全歐亞國家及地區，12歲學童近視比率更高達61.5％，大學生更高達95%有近視問題。

其實6至14歲是小朋友近視加深的高峰期，14歲後近視度數會隨着年齡而增加，一般18至20歲左右才穩定下來。如果近視沒有進行適當的治療和控制，有機會演變成深近視，增加患上嚴重眼疾的風險，例如視網膜脫落，白內障，青光眼，黄班點病變等。「治未病」是老生常談，家長應該要定期帶小朋友去檢查眼睛狀況，掌握控制近視的黃金時機，減少子女承受嚴重眼疾的風險，



童趣設計 令過程充滿歡樂



Clarity清晰眼科的兒童近視防控中心佔地14,000平方呎，設有兒童專屬玩樂空間，提供有趣味和挑戰性的玩樂設施，讓小朋友在等待檢查的時候享受快樂的時光，從此驗眼變成一個充滿趣味的活動。完成檢查後，小朋友更可在夾公仔機獲得小禮物，讓他們歡欣而歸，並打破對眼科診所或眼鏡鋪的傳統觀感。

▲ 清晰兒童近視防控中心設有兒童專屬玩樂空間。

防控方案完善 眼科專科醫生診斷及分析



清晰兒童近視防控中心由視光師和眼科專科醫生提供專業服務，幫助一眾家長守護孩子眼睛健康。

不少家長為求方便，選擇住所附近的店檢查視力，但是這些小店未必有太多專業檢測儀器，可能只是量度度數，沒有量度眼軸長度，未能預測小朋友將來的近視度數趨勢。清晰兒童近視防控中心位於尖沙咀The ONE，交通便利，可以輕鬆前往。

有別於一般眼鏡店只有視光師提供服務，清晰兒童近視防控中心由專業醫療團隊提供一對一、一站式近視控制服務，先由視光師為小朋友進行13項全面檢查，再交由眼科專科醫生作醫學診斷及分析，並制定最適合小朋友的近視控制方案。

除了市面眼鏡店常見的單光（普通）眼鏡或近視控制鏡片外，清晰兒童近視防控中心更提供阿托品眼藥水（Atropine）、角膜矯形術（OK鏡）以及近視控制隱形眼鏡，所有方案近視控制效果均高達5成以上。醫生與視光師會因應小朋友個別需要，或會建議混合使用兩種近視控制方案，以達致最佳控制效果。專業團隊更會向小朋友講解護眼知識，讓他們可以更好地保護眼睛。團隊亦會定期監察小朋友的眼睛健康和近視情況。

▲ 清晰兒童近視防控中心為小朋友提供一對一的檢查服務。

專業儀器 準確度更高



Clarity清晰眼科與Zeiss蔡思組成策略性聯盟，於兒童近視防控中心開設全港首間蔡司近視管控工作室，利用精密的蔡司視光技術和儀器支援Clarity清晰眼科的專業醫療團隊，為小朋友提供一站式、精準又貼心的專業服務。

清晰兒童近視防控中心引入了國際級多光譜屈光地形圖儀器（MRT）儀器有效量度眼睛全區域離焦數據，確保訂製的個人化近視控制鏡片貼近使用者個人情況及需要。平日驗眼只能驗到中間黃斑點度數，但視網膜周圍的離焦人人狀況不一，透過MRT，可以驗到視網膜周邊度數，從而評估小朋友近視風險，更可以驗配個人化控制近視眼鏡，確保每一點都可做到最好的控制效果。同時，亦採用VISUFIT 1000數碼中心定位儀，透過9個鏡頭同時拍攝使用者的180°全景圖，無需再用人手驗配瞳孔位置，精準量度鏡片位置，比起人手量度焦距更加準確，從而定制個人化控制近視眼鏡。

▲ 國際級MRT儀器有效量度眼睛全區域離焦數據。

▲ VISUFIT 1000數碼中心定位儀可拍攝使用者的180°全景圖，精準量度鏡片位置，從而定制個人化眼鏡。

▲ Clarity與Zeiss組成策略性聯盟，在中心設有不少Zeiss儀器。

TOPick讀者開幕驚喜

清晰兒童近視防控中心為TOPick讀者準備了專屬開幕驚喜，只需港幣500元即可預約13項全面學童眼睛檢查+近視控制評估+臨床診斷報告！（價值港幣2,400元）

TOPick專屬碼：CMC_TOPICK

立即預約：https://bit.ly/46FxDh9

中心地址：九龍尖沙咀彌敦道100號 The ONE L11

中心開放時間：星期一至日10:30–20:00

條款及細則：

此優惠只適用於「尖沙咀The ONE分店」。

此優惠僅適用於首次Clarity全面學童近視控制評估檢查。

此優惠只適用於Clarity全面學童近視控制評估檢查，不適用於其他檢查或手術之費用。

清晰醫療將保留此優惠的最後決定權。



(特約)