【香港小姐2023 】落選港姐Venus派福利騷本錢　瑜伽KOL高伊聤獲網民撐做J2ers【多圖】

▲ Venus又再派福利圖。

《2023香港小姐競選》17位侯選佳麗昨日（7月10日 )首度正式會見傳媒，與16號郭珮文（Juliana）同封今屆「港姐咪神」的瑜伽導師高伊聤（Venus）卻最終落選，雖然未能入圍爭后冠，但無損她的心情。

昨日（7月10日）傍晚時分，Venus跟女性友人到科學園食飯兼睇日落，她於限時動態中透露飯後會去游水，認真寫意。

從其IG分享的數張靚相所見，身穿黃色吊帶背心襯熱褲的Venus展示美好身段，網民大讚Venus靚女，當中有人留言：「曾志偉真係無眼光」、「咁正，可能想直接簽呢，唔洗等一年有得用，加油呀」，有人更建議TVB安排Venus做J2ers。

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人氣KOL深明「流量密碼」

現年25歲的Venus Ko為瑜伽導師，IG擁有逾8萬Followers，人氣不俗，平時Venus穿上BraTop教瑜伽，大晒事業線！

而Venus亦深明「流量密碼」，不時分享性感福利圖益粉絲，當中不乏火辣泳衣照，不同款式的泳衣也有，張張相有前有後，甚至多角度任睇，噴血度不遜於一眾女藝人。

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未選已被揭黑歷史

另外，面試當天，Venus以一字膊衫配短裙示人，很快已成為網民焦點。

不過，Venus亦因而被「起底」揭發黑歷史，當中包括指她生活富貴，不時周遊列國去旅行外，更出入高級場所，並曾於2019年陪馬主入馬場拉頭馬等 。

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