【偽造帳目】前女騎師江碧蕙涉造帳目替友人追佣　董事否認為「搞」被告而聯絡廉署

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前女騎師江碧蕙於醫療公司擔任營運董事期間，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾向公司轉介共13名客戶，以詐騙公司佣金3,770元。江否認3項偽造帳目罪，案件今（11日）於東區裁判法院續審。涉案醫療公司董事作供稱，被告於網上發表聲明稱有朋友被騙往投資時，遂向被告發律師信。董事另否認為「搞」被告而聯絡廉署。

被告江碧蕙(46歲)，報稱導師，否認3項偽造帳目罪。控罪指，被告於2020年3月6日、4月1日及4月底某日，在香港不誠實地捏改為會計用途而製備的文件，即加心康智能醫療（亞洲）有限公司，於同年2月至4月的銷售記錄和日期為同年3月6日、4月1日的代理佣金收據，在該批文件內作出在要項上是誤導、虛假或欺騙的記項，即看來是顯示蘇嘉玲於同年2月18日、3月9至24日、4月3至29日，向加心康轉介共13名客戶，而蘇分獲發240元、1,750元及1,780元代理佣金的記項。



加心康董事林建明今續作供，林供稱，他得悉被告希望替蘇取回佣金後，翻查紀錄後才發現有問題，遂與另1間與加心康合作的公司對質，問及該公司是否得悉他們介紹至加心康的客人所獲得的佣金，其中10%會給予被告的經理人。

代表律師向林指出，當時林是否曾稱「佢（江碧蕙）最好唔好搞事，如果唔係我揸呢2份文件就可以搞佢」，林否認說法。

林於庭上供稱，當江於網上發表聲明稱有朋友被騙往投資，林遂向被告發律師信，指該貼文具高度誹謗內容。代表律師指出「你係想搞佢，先搵廉署」，林否認說法。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟