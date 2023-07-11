【升中派位】叩門位減半有家長抱怨太遲公布　有學生叩九華視特首李家超為偶像

▲ 今早不到一小時，有約100名學生和家長到九華叩門。（楊佩瑩攝）

升中派位結果今日（26日）揭盅。教育局早前公布，今年全港公營中學最多只可動用一半「留班位」來取錄叩門生（候補學生）。今早1小時內約100名家長學生到傳統名校九龍華仁書院叩門，有家長和學生「飛的」趕到九華叩門；有家長抱怨政府太遲公布叩門位減半，有學生叩九華視特首李家超為偶像。

陳同學本身將九華放在甲部第一志願，惟最終獲派第三志願及乙部的第一志願，故前去九華叩門。其母陳太則抱怨叩門政策太遲公佈，「香港教育政策年年變，這次臨時才公佈」，認爲政府應該提早宣佈，讓家長有心理準備，又表示今年叩門成功率較以往難，也沒信心叩門成功。另有家長稱得知叩門位減半，加上今年派位滿意度較去年低，「昨晚擔心到睡不著」。

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居葵涌區獲派第一志願葵涌安柱中學的蕭同學，稱有信心叩門成功，因他曾在籃球總會籃球比賽中獲得亞軍，游泳學界比賽中亦有獲獎。被問及叩門九華的原因，他則稱「因為特首李家超都是讀這個中學」，認爲特首是他的偶像。

余同學則表示，得知九華注重英文，所以會加強溫習英數，準備叩門筆試。余同學其母余太則表示，對今次派位結果滿意，稱「叩門都是為了支持兒子的心願，所以陪他來」。有獲派第二志願的同學更表示「人望高處，即使第一志願都會叩門，希望可以讀更好的學校」。

▲ 有家長特意乘坐的士趕往九華叩門。（楊佩瑩攝）

居在沙田區的陳先生，認爲目前派位結果可以接受，雖然獲派第六志願，但是「第六志願都有band 1學校」。他計劃到沙田呂明才中學叩門，希望兒子可以就讀離家近的學校，「反正每年都有學生會移民、退學等，將來也可以再去插班」。

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記者：楊佩瑩