建造業前景明朗 中六DSE多元出路 香港建造學院 培養專業生力軍

DSE放榜，考生都積極為前程打算。所謂「行行出狀元」，最重要是找到一個有前景的出路。適逢香港進入「建造業黃金十年」，建造業工程量將達每年3,000億元，專業人才需求甚殷。為培養行業專門知識和技術的年輕新力軍，香港建造學院提供全日制高等文憑（兩年制）、文憑（一年制）及證書課程（一年制），免學費、有津貼，亦可工讀雙軌發展，學院亦為畢業生提供終生就業配對，出路多元！

建造業求才若渴 機會留給有準備的人

隨著政府《北部都會區》、《交椅洲人工島》等各項長中短期及大小規模的發展工程項目開展，為建造業未來發展打下重要強心針，亦正好為年青人提供遼闊事業發展空間，應屆DSE考生可把握這個黃金機遇！香港建造學院為大家提供的專業課程，除了保障升學，亦學得專業知識及技術，創建光明未來。

DSE畢業生：高等文憑 可銜接學位課程

完成中六及DSE五科達第二級或以上，包括中、英、數的同學，可報讀「高等文憑課程」（兩年制）。高等文憑分為工料測量、屋宇裝備監工、土木工程監工、屋宇建造監工4個課程，涵蓋建造業最新科技如 「組裝合成」建築法(MiC)、建築信息模擬 (BIM) 及數碼工程監督系統 (DWSS)等，學生畢業後，可成為建築工程管理人員。

▲ 「高等文憑課程」（兩年制）課程，涵蓋建造業最新科技，如 「組裝合成」建築法(MiC) 等。

高等文憑課程分別獲得不同的專業學會／團體的認可。課程畢業生透過持續進修及累積經驗，可受僱於承建商成為工程監工、項目統籌、工地監督，或助理測量師等。學院亦先後與香港都會大學、香港珠海學院及香港高等教育科技學院簽訂合作意向備忘錄，為畢業生開拓進修階梯，銜接至學位課程。

學院與多間大型承建商合辦「承建商贊助計劃」，讓學生獲得承建商額外提供每月額外贊助津貼及實習機會，表現理想者畢業後還有機會獲該承建商優先聘用。

中六畢業：建造文憑 技能助升學就業

中六畢業生想循建造業發展，可考慮報讀「建造文憑課程」（一年全日制），建造文憑課程涵蓋語文、學術理論及業界最新職業技術等，兼顧同學就業及升學需要。

畢業生可參加「認可技術專才培訓計劃」，透過有系統學徒訓練模式，註冊成為「建造業工人註冊條例」下認可的「註冊熟練技工」（高級技工），向行業打理人進發。畢業生亦可選擇升讀由學院提供的兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，再升讀其他院校提供的應用學位課程。

▲ 學院提供創新科技培訓設施，包括虛擬實境（VR）安全訓練及吊機模擬駕駛訓練。

中三或以上：建造證書

學院優化後的建造證書課程（一年全日制），分為三個獨立專門技術範疇。課程配合行業需要的技術訓練為主，配以與時並進的理論為基礎，使學生獲得相應的專門知識，成為優良技術型工人，出路更廣。

畢業生可參加「認可技術專才培訓計劃」，亦可升讀由學院提供的兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，繼而再升讀其他院校提供的應用學位課程。

免學費又有津貼

建築業搶人才 不愁沒出路

學院推行課程實用性強，而且免學費、有津貼，每月更能獲得最多$4,800津貼，學院亦為畢業生提供就業配對服務，就業率超過90%。課程內容均切合當今行業需要，獲各大小建築公司和僱主積極支持。部分建築公司及僱主更會提早與學生簽訂聘用合約，讓學生受訓期間無後顧之憂，專注學習。由於畢業生已具備穩固理論及技術基礎，並有工地實習經驗，因此出路甚為廣闊。

學院由即日起於九龍灣及上水院校設即場報名面試，合資格申請人可獲即場取錄。申請人請帶同身份證、學歷成績及證書正副本。

日期：由即日起至8月31日

時間：星期一至五，上午9時至下午5時

地點：高等文憑

九龍灣院校 (九龍灣大業街44號)

建造文憑、建造證書

上水院校 (上水鳳南路1號)

更多課程資料及網上報名：go.cic.hk/3BoZsf5

查詢電話：2100 9000

WhatsApp：6642 9438

（特約）