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【升中派位】逾40中學教員現身搶收新移民　疑有校長落場推銷教師痛斥「浪費專業」

社會 15:07 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

移民潮下老師化身經紀「搶學生」。（林宇翔攝）

移民潮下，升中派位今（11日）放榜，多間中學派員到位於觀塘的教育局學校分配組「搶收新移民」，可謂歴來最多人、最具規模的一年。截止中午，出現逾40名來自全港多區中學的教職員到場「推銷」學校，疑包括中學校長，邀請學生及家長到校參觀。有在場老師斥行動「浪費專業」，亦有首次到場的教師形容經歷「特別」。

教育局學位分配組今早開始向新來港、跨境學生派發「派位證」及「入學註冊證」。據觀察及在場教師透露，截止中午，現場出現多達10間中學、逾40名的教職員，更疑似有中學校長親身到場；他們會以2人或以上一組的形式，向新來港、跨境學生及其家長派發學校傳單作「推銷」，當中包括大埔、葵青、黃大仙、東區等多區中學。

現場有人手持印有荃灣及葵涌等4區紙張，吸引當區家長。（梁凱婷攝）

教職員會描述學校特色、位置鄰近地鐵站、方便往返內地等，更會邀請學生及家長到校參觀；他們亦會手執印有學生姓名的名單尋人，或是以平板電腦展示獲派學生姓名，方便家長對名，為求保住派到自己學校的學生；同時，亦有人高舉列明所屬地區的紙張，吸引當區家長。

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在場有資深教師斥責有關推銷行動「浪費專業」，未能將時間用作準備教材，真正幫助學生。她亦形容，本年為「最多學校派員到場的一年」，認為現時收生情況「艱難」、各校十分「難做」，作出此舉只是「為生存」。

亦有首次到場的教師形容經歷「特別」，沒有想過需要到場「推銷」；同時對本港出生率低感到無奈，形容為「整個行業（教育界）正面對的問題」。不過她指，若往好的方面想，此舉目的是幫助新來港學生及其家長認識學校，加深了解。

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記者：梁凱婷

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中小學教育 升中派位 新移民 老師 中學 觀塘 教育局

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