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【暴動罪成】涉深水埗警署外暴動　6人暴動罪成1人脫罪押後求情及判刑

社會 15:25 2023/07/11

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涉深水埗警署外暴動，6人暴動罪成1人脫罪押後求情及判刑。（資料圖片）

有示威者於2019年8月在深水埗警署外，高叫反修例口號，並以鐳射筆照向警署，事後多人被捕。其中7人否認暴動罪，案件於區域法院審訊後，6人今（11日）被裁定暴動罪成，1名男被告脫罪。法官將6名定罪被告還押至7月27日作求情，其間替4名未成年被告分別索取勞教中心、教導所報告、更生中心報告，並定於8月2日判刑。

7名被告為張嘉棟（21歲，學生）、田倬行（25歲，無業）、冼穎聰（28歲，無業）、鄺煒心（17歲，學生）、馬紫妍（16歲，學生）、姚珈瑜（16歲，學生）及14歲女學生。各被告被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶參與暴動，除冼外，其餘6人被裁定罪成。

冼穎聰及14歲女學生另各被控1項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，控罪指他們在同日同地攜帶1個能發出鐳射光束的裝置，兩人均被裁定罪名不成立。

法官於裁決理由書指出，肯定張得悉發生暴動，並刻意戴上黑色口罩，與部份在場戴上防毒面具等裝備的人表明是同路人；田則刻意作黑色裝扮，其裝束與一般示威者類同。

法官續指，鄺、馬及姚是特意攜帶裝備到達現場，而且馬有額外衣服可讓她隨時替換，免被認定是黑衣人，掩飾曾出現在暴動現場。

法官又指，14歲女學生攜帶鐳射筆到達現場，足以反映她是有備而來，惟她的目的或非針對傷害他人，而純粹只是照向警署或附近建築物，藉以製造更多光束，向其他參與暴動的人表明是同路人，和鼓勵在場的暴動者。

法官同意以協從者身份參與暴動的人，必須要知道主犯是有破壞社會安寧。基於冼屬沒有行為能力的人，換言之控方未能成功就冼的個人作為屬集體行為暴動的一部份舉證，法官遂裁定冼暴動罪脫，其餘被告暴動罪成，另裁定冼及14歲女學生各被控的在公眾地方藏有攻擊性武器罪亦不成立。

6名罪成被告還押至7月27日作求情，其間替鄺索取勞教中心及教導所報告，以及替馬、姚及14歲女學生索取更生中心及教導所報告，押後至8月2日判刑，

控方早前於開案詞指，案發時有10多人於深水埗警署附近的天橋聚集，並高呼「光復香港，時代革命」等口號。警署附近亦聚集數十名示威者，他們以高叫反修例口號，並以鐳射筆照射警署內的警員。

各人均於案發當日被捕，張、田、鄺及馬於案發時在警署附近行走，其後跟隨人群跑動。冼則曾戴上防毒面具，最終被警員截停及搜出鐳射筆。姚與14歲女學生曾以發光物體射向警署。

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記者：梁錦麟

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