【家居意外】嫲嫲入廚房睇少一眼出事　BB爬出餐椅執毛巾倒豎蔥險墮地

▲ 有名嫲嫲入廚房期間，孫兒為了執毛巾而爬出餐椅，呈倒豎蔥狀態險墮地。

家有幼童要看管，大人少看一眼都好易出事。近日網上流傳一段影片，見到一位嫲嫲在家中照顧年幼孫兒，但走入廚房期間，BB為了執拾地上的毛巾，竟嘗試爬出餐椅形成倒豎蔥姿態，頭部快將墮地非常驚險，片段引來網民熱議。

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有網民在社交平台分享一段題為「太驚險了」的閉路電視片段，片長約16秒，未知拍攝時間和地點。從片段中所見，BB一開始時安坐高餐椅中，嫲嫲從後繞過餐椅進入廚房。此時，掛在餐桌旁的白毛巾突然掉落地，BB發現後設法自己執拾。

BB先側身，雙手扶著椅子傾前致頭部向下，雙腳放上桌面，形成倒豎蔥姿態。BB奮力想執拾毛巾不果，更有頭部撞地之危，情況維持幾秒後，在廚房內的嫲嫲終於發現，趕緊跑出客廳拯救BB，有驚無險。

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網民斥嫲嫲沒繫安全帶

片段在網絡上引起迴響，有網民稱嫲嫲「還好及時發現」，但有人卻批評嫲嫲沒有為BB做好安全措施，「那是什麼及時，一早就是她不好，沒安好小孩，沒危險意識，小孩坐著就安全不會跌？」、「奶奶（嫲嫲）沒繫安全帶，挺危險的」。

本港消防處網頁一篇「家居意外知多少小孩及嬰兒篇」中，提醒家長注意家居安全，並教家長如何預防及急救。文章寫道，「家中」是人們認為最安全的地方，卻隱藏了不少危機。而導致家居意外的主要原因，往往是大家忽略了家居安全意識。

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預防家居安全10大方法

其中跌倒的原因眾多，包括小孩步履不穩、雜物隨地放置、小孩在家裏缺乏成人照顧及在好奇心驅使下攀爬等。而10個預防方法如下︰

1. 時常清理好地上之玩具及雜物。

2. 小孩學習走路期間，應加以督導及照顧。

3. 不可在無人看管情況下把孩子或嬰兒放置於高處。

4. 時常檢查地面有否損壞，以防絆倒。

5. 保持地板乾爽。

6. 嬰兒床欄應經常關上。

7. 小孩坐在小童座椅時，需扣上安全帶。

8. 門窗要經常上鎖，窗口應加上窗花 / 欄，以防墮樓。

9. 切勿放置任何可作為踏腳用之東西於窗旁，如小坐椅、木箱 等，以免小孩攀爬。

10. 注意嬰兒手推車之安全，以免翻倒受傷。

意外是不可完全避免，家長應注意家居安全，將家居隱藏的危機清除，並教導小孩一些安全常識。如不幸遇到意外發生，應保持鎮定，並立刻致電召援。

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責任編輯︰王明芳