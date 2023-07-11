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【人口政策】李家超：港人離開最壞情況已過去　正想方法鼓勵市民生育

政治 15:35 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

特首李家超。（陳永康攝）

香港近年流失不少勞動人口，政府亦推出措施「搶人才」。特首李家超今早出席行政會議前見記者時表示，香港經常經歷出出入入的情況，雖然有評估說這個趨勢會繼續，但他認為最壞的情況已經過去。

對於本港人口出生率的問題，李家超稱正在思考政府有甚麼方法鼓勵市民生育，讓香港的人口更加豐富，以處理延續性的社會發展需要。

李家超：對8名通緝犯窮追猛打

警方國安處日前懸紅各百萬元通緝8名涉違《港區國安法》的人士，李家超回應有關提問時指，將會用盡所有方法終身追捕他們，亦會追究幕後支撐，甚或控制這8名人士的一些力量。他續指，警方調查力度只會加大，亦會擴闊情報搜集及打擊網絡。

李家超稱，目前警方已收到一些資料，他直言：「會繼續發展在這方面的情報收集，窮追猛打，一定執法必嚴」。

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責任編輯：戴朗希

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