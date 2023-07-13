【航 ‧ 機系列】啟發潛能　開啟飛機工程專業大門

中學文憑試（DSE）放榜在即，無論成績如何，畢業生都可按自己的興趣及專長，尋找適合的課程，拓展前路。對機械工程有濃厚興趣的張守皓（Godfrey），就選擇報讀香港國際航空學院（下稱學院）「課堂實習」兼備的《航空營運文憑》後，啟發他對機械工程的潛能，現在他定下目標，繼續進修，朝著引擎維修的專業進發。

從實習學以致用 鍛鍊一門專業手藝

要把握職場上的機會，就得努力鍛鍊專業技術，才能一展所長。Godfrey明白箇中道理，透過朋友認識到《航空營運文憑》，知道課程能夠讓他繼續學習之餘，還能「落手落腳」透過12個月有薪工作實學習一門手藝，一舉多得，讓他放膽嘗試，發掘最適合自己的道路。

「課程先有一個月理論課堂，學院會先教導我們航空業基礎知識，期間會參觀實習公司，讓我們在選擇實習工作前，了解實習職位的職能﹑就業前景及工作環境。還記得第一次來到香港航空發動機維修服務有限公司（HAESL），才認識引擎維修這門專業，更驚喜的是，飛機維修原來可以在冷氣庫進行！」Godfrey基於對機械零件的興趣，加上工作環境安全、舒適，所以他鎖定了引擎維修為第一實習志願，最終亦如願以償。

▲ 日常的檢測工作不但需要耐心與謹慎，更講究體力。累積了半年多經驗，Godfrey在工作上愈來愈得心應手。

細心謹慎個性 勝任精密檢查工序

Godfrey現在擔任零件維修部見習技工，負責核對扇葉做完無損探傷技術（C-Scan）的數據。「我們公司修理的引擎，前面有22塊風扇葉片，簡稱『扇葉』。不同型號的引擎，扇葉數量會不一樣，進行維修保養的時候，引擎大修（Engine Overhaul）的團隊會將扇葉拆下來交給我們清潔，清潔好了再進行檢測，看看有沒有破損，如有破損的話就要交給師傅維修。」

Godfrey負責的部門主要透過無損探傷技術（C-Scan）利用精密儀器透過超聲波掃描扇葉內部，檢測扇葉有沒有肉眼看不到的深層裂痕或損傷。「工作看似簡單，卻講求很多專門知識和技能。而且日常的檢測工作，更需要耐心、謹慎、觀察力甚至是體力，需要一步一步學習，累積經驗。」

Godfrey由起初要師傅從旁指導，到經過半年的實戰經驗後，Godfrey現在可獨立核對扇葉數據，坦言獲益良多。他感謝公司的師傅和同事友善又樂意幫忙，平日熱心教導他怎樣做檢測、怎樣量度受損部份，即使引擎手冊（Engine Manual）有不明白的地方，師傅們亦耐心為他講解。

同時，學院亦安排了實習督導及學術督導於《航空營運文憑》期間從旁指導學員，實習督導主要監督學員的實習工作表現，學術督導則擔任他們的人生導師，協助他們規劃學習目標，分擔他們在職場上遇到的困難。

▲ Godfrey師傅Kenneth耐心地向他講解工作細節與流程，Godfrey亦用心記住重點，在工作上力求進步。

▲ 香港國際航空學院會定期委派學術督導協助Godfrey規劃學習目標，同時跟他一起面對工作上的挑戰。

銜接更高學歷 鞏固航空專業知識

除了飛機工程外，《航空營運文憑》所提供的實習範疇包括地勤服務﹑停機坪或飛行運作服務﹑航空貨運及航空保安等，讓學員按照自己的興趣及專長考取一份為期12個月的實習，貫徹「賺住學 ‧ 學住做」的課程理念。

工作經驗固然重要，但專業知識亦是職場晉升的關鍵元素。完成《航空營運文憑》的課程及實習後，畢業學員可獲頒授相當於香港資歷架構第三級資歷水平的證書，並可銜接《航空管理專業文憑》兼讀課程或升讀其他副學士或高級文憑課程，逐步向大學學士學位出發，持續進修。

▲ 《航空營運文憑》重視學員對專業知識的掌握，Godfrey與同學認真地準備報告內容，學以致用。

12個月有薪實習鞏固了Godfrey對飛機工程的基本認識，更發掘到他的專長和興趣。《航空營運文憑》畢業在即，Godfrey獲得公司肯定其潛能與技術，將以正式技工身份繼續留任發展事業，他亦計劃繼續進修與機械工程相關的高級文憑課程，在飛機工程這條路上持續進修考取不同牌照及專業資格，朝著飛機工程的專業出發。

▲ 賺住學、學住做，《航空營運文憑》成為Godfrey朝著飛機工程專業邁進的重要階梯。

註︰

1. 《航空營運文憑》為資歷架構第三級課程，資歷名冊登記號碼：20/000009/L3；資歷名冊登記有效日期：12/12/2019–31/07/2026

2. 《航空管理專業文憑》為資歷架構第四級課程，資歷名冊登記號碼：20/000008/L4；資歷名冊登記有效日期：12/12/2019–31/07/2026



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