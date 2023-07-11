【職業特工隊：死亡清算上集】湯告魯斯解釋願亡命演出原因　不計危險堅持用真火車拍攝

▲ 《職業特工隊：死亡清算上集》

靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）在上周六（7月8日）於香港上映，叫好叫座。

湯告魯斯繼續玩命，而且愈玩愈大，當中一幕從海拔1200米的懸崖峭壁躍下4000呎的狹谷，再衝入一列高速行駛的火車之內，令觀眾嘆為觀止，而且緊接在火車更有連場超精彩動作。

《職業特工隊：死亡清算上集》挑戰人體極限 湯告魯斯3大搵命搏場面

靚佬湯事前做足準備

湯告魯斯在沒有速度計的情況下，仍然可保持電單車在指定的高速下行駛，直衝懸崖。他究竟如何做到？

他在接受訪問時說：「從山頂躍下做定點跳傘前，電單車需要保持一定的速度，但我不能在車上安裝速度計，因為跑道太窄，如果我低頭看，就可能會偏離跑道，甚至因失平衡而掉下來。因此，我必須通過引擎的聲音和震動，以及通過感受身體周圍的風來衡量電單車的速度。那是我必須透過練習來掌握的事情。」

但亡命特技動作拍攝時不容有失，因此在實際拍攝前，每組動作、每個細節，湯告魯斯及幕後團隊必須排練得滾瓜爛熟。那種熟練程度，是去到不需任何提示及指標已可完成。

解釋亡命演出原因

可是身為全球票房最高的巨星，靚佬湯常被人問為何總是要親身作亡命演出？他引用歌舞巨星真基利（Gene Kelly）的名句：「我是體能型的演員，向來以動作來塑造角色！」

除電單車高速飛越懸崖再加定點跳傘，他與身兼導演、編劇及監製的基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie）仍未滿足，認為可挑戰更多高難度動作場面。

真實拍攝難度高

於是觀眾在片中看到他在時速60哩的火車上，爬到車頂與伊沙摩路斯生死相搏；又於懸吊在高空的火車廂內與地心吸力鬥爭；更要在火車從斷橋墜落之前，竭盡全力逃出每節正在剝離的車廂。場面有多危險不是重點，重點是：無論多困難都要真實拍攝！

麥哥利稱：「沒有公司願意讓他們的火車掉下200呎的懸崖！這意味著如果拍攝時要毀掉一列火車，我們就必須自行建造這列火車。」

花8個月製火車頭

由此，製作團隊花8個月，製造專供特技拍攝用的火車頭，還把一列充滿古典氣息的火車廂重新裝飾成「東方快車」的模樣，再加上一卡可以承載拍攝吊機的平板載貨車廂，讓它們扣在一起成為可供拍攝的列車。

除可供拍攝外，這列火車還必須能在路軌上正常開動。麥哥利說：「僅就這一點，就牽涉到建造物料、機械工程、系統及構造、以至環保等複雜問題。最終，我們在英國造了一個重達70噸的火車頭，並把它運到挪威拍攝。在故事中，這列車是重要的場景。」

他續指：「完成這場戲的前半段後，我們又把它運回英格蘭，並讓它依據劇情，從高處掉下200呎的石礦場墜毀。」

為令火車於塌橋墮下、剝離及撞毀的場面更具實感，視覺特效組建造了一系列旋轉平衡支架及鉸鏈裝置，在上面安裝了真實大小的火車廂模型，以模擬火車翻動時的傾斜感和顫動。

在火車頭內，由遙控軟件操作的液壓油缸，能夠使車廂以不同角度傾斜。

湯告魯斯及女主角希莉艾維（Hayley Atwell）不單要在垂直的車廂內攀爬，當家具在周圍失控地掠過時，他們還需要借離心力彈上車廂最高的地方躲避。

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女主角猶有餘悸

首次加盟《職業特工隊》系列的希莉艾維，談及在車廂模型演戲時，猶有餘悸地說：「火車垂直懸掛在斷橋上，湯和我不得不爬上車廂最高的地方，而各種各樣的物體在我們身邊飛過…太真實了，完全不是在演戲！」

希莉艾維形容，那種情況令她真心驚，反應及表情都不需靠演技，根本是自然流露。

歐洲首屈一指觀景鐵路

在火車上拍攝極其複雜，縱使可自行製造一列火車，但要找到還在運行的火車路線來拍攝，是近乎不可能的事。

幸製作團隊最終在挪威找到「賴於馬鐵路線」（Rauma Railway Line）的景觀列車。

該路段全長40公里，穿梭於兩個城鎮，沿途的景色令人嘆為觀止，是歐洲著名的觀景鐵路。觀眾可在大銀幕上，一邊看令人屏息的連場惡鬥，又可欣賞美麗風景，來一次剛柔並列的視覺衝擊。

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