【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定

▲ 不煙不酒毫無徵兆！港男意外受傷揭末期肺癌，樂觀抗癌8年無復發。

定期體檢非常重要。66歲的劉先生向來身體硬朗，卻在2013年某次意外受傷後就醫，竟被查出患末期肺癌，從此踏上漫長治療之路，終在8年後痊癒。

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負責醫生、臨床腫瘤科醫生張文龍接受TOPick訪問表示，劉先生於2013年求醫，被發現左上肺葉有2.5厘米的原發性腫瘤，確診非小細胞肺癌第3A期，癌細胞更已出現擴散跡象。而劉先生亦回憶稱，自己在被查出患癌之前，不煙不酒，沒有感到任何身體不適，所以也不常做體檢，大概1至2年才做一次基本體檢，都沒有顯示身體出現大問題。之所以知道患癌，只是因某次經過球場時被球打傷，到醫院做檢查後，才意外揭發已經是末期肺癌階段。

樂觀心態抗癌

劉先生在得知患上末期肺癌後，心情並沒有覺得十分絕望：

知道有得醫，就盡做；早知道早治療就好，所以心情比較樂觀，不會亂想，無怨言，平常心看待。

他也將病情坦白直接地告訴家人，除了年紀大的媽媽。劉先生沒有子女，所以治療期内只有妻子默默陪伴。劉先生表示，妻子也從來沒有表現得過於緊張，令他增加壓力，他笑言也許是因為自己抗癌的心態積極，所以也感染了妻子：

其實家人的反應，是會透過你自己的表現看得出來。我表現得輕鬆，家人就不會太過緊張。最重要是治療期間自己懂得放鬆，為自己加油，盡可能獨立照顧自己。對我來講，只要不影響家人、身邊人的情緒，就是幫輕了他們的照顧壓力。

治療期間遇復發 勇敢剋服

劉先生持續覆診，直至2015年3月，劉先生再被發現癌細胞在左腎上腺擴散。醫生割組織化驗後確認是和原發腫瘤一樣的液態，復發第4期、非小細胞癌。為避免癌細胞進一步擴散，張文龍醫生為劉先生進行左上腎切除，再做呼吸控制和電療。同時，醫生又為劉先生進行電療前2次及電療後2次，合共4次化療。至療程結束，醫生為劉先生做全身身體檢查，沒有再發現癌細胞擴散情況。

劉先生回憶，一開始做化療時，以為藥物副作用很大，但是反應比預期好，沒有想像中那麼辛苦，治療效果更立竿見影：

覺得走路、運動時條氣順咗，又沒有別人說的會嘔吐等反應。

劉先生還回憶在這期間，妻子雖然沒做甚麽特別的舉動作鼓勵，但劉先生的每一天，都在妻子默默的照顧陪伴和支持下度過。對此，他感謝妻子的不離不棄，表示「覺得自己很幸運」。

癌症痊癒至今無復發

直至2021年1月，劉先生又被檢查出右邊肺部出現新腫瘤。但因及早發現，腫瘤仍屬於第1A期，經醫生手術割走後即痊癒。劉先生此後身體恢復良好，可以定期一個人來回醫院覆診、吃藥，至今病情穩定，沒有癌症復發情況。經此一戰，劉先生強調抗癌並不可怕，只要配合醫生、做好自己，和生病前一樣過正常生活就好；同時勸諭大家「最好每年做1次詳盡體檢」。

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記者：張沛