【抑鬱年輕化】10歲女兒有抑鬱先兆想𠝹手　疑學業繁重難釋放情緒

▲ 抑鬱症有年輕化趨勢。（iStock圖片）

想不到李玟不幸逝世，在內地的回響頗大，連日都是社交平台朋友圈的話題和熱搜，連隨又帶出了極多對抑鬱症的討論。

廣州朋友說，他們熟悉李玟，是因為她有一段日子唱的一個洗髮水的廣告歌特別火，廣東地區街知巷聞。但再次走紅則因為她近年大量參與內地綜藝節目，有《我是歌手》、《聲生不息》、《中國好聲音》、《為歌而讚》、《中國說唱巔峰對決》、《奔跑吧第六季》等等，她驚人的現場功力與真人騷強調唱功相當接軌。真人騷就是有種能把實力派和個性派歌手再次喚醒的威力。

但更多的朋友圈惋惜，是引起有關對抑鬱病患者的關注。以數據而言，這個病在中國算相當普遍。全國有九千萬患者，即加上所屬家庭成員的話，受影響人數可能達三億人。而成年人抑鬱症終身患病率是百分之六點八，即每一百個成年中國人當中，有接近七個人患過或正在患此疾病。更值留意是，九至十八歲的年輕群體中，有此病狀的更高達一成半，可說病患有年輕化傾向。

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朋友的女孩就被鑑定有此先兆，作為家長的非常緊張，因看到十歲的女兒有𠝹手的舉動。而據醫生講，以內地標準而言，現階段對此病還是相當忌諱，很多家長不察覺孩子有徵狀，就算知道有問題，也不願正視去就醫，以致一般看病率只得兩成。

病因當然各有不同，但嚴重的「教育內卷」可說是一個重要原因，每天應付的課內課外學習佔了大部分時間，也根本沒法把情緒釋放。另外是校園霸凌和不適應校園生活，尤其是異地上學的學生，缺乏家人陪伴，又融不入當地學校圈子。在高離婚率的中國社會，單親家庭中較少溝通也是另一個觸發點。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「抑鬱年輕化」。

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