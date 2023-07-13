【醫者仁心】促成天瑜3年來首度眨眼　善心仁醫無私為殘疾病童義診：當然是開心

▲ 無私為殘疾病童義診，促成天瑜3年來首度眨眼，善心仁醫：當然是開心！

7歲女童周天瑜，3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在手術時出現醫療事故，繼而不幸淪為植物人。周爸爸近年一直堅持在社交平台分享天瑜身體狀況，更成立「天瑜醫療事故關注組」，引發外界廣泛關注。直至2年前，周爸爸開始為天瑜申請接受中醫治療，終於在今年促成黃天賜醫師的首次義診。而天瑜在經過中醫治療後有所進展，更在出事後，3年來首度眨眼。

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現年67歲的中醫師黃天賜為黃道益之子，因1994年接觸到腦疾病兒童後，從此受到啓發，想幫助更多兒童，於是在2019年初開展「天使行動」，以患有腦疾、痙攣等肢體弱能兒童為主要服務對象，幫助他們進行中醫義診服務。

開始接觸天瑜

2年前，周天瑜的爸爸開始為女兒申請接受中醫治療，惟因新冠疫情限制醫院探訪，令黃天賜醫師遲遲未能親自為天瑜進行治療。當時黃醫師答應會跟進天瑜的病情，並向周爸爸教授一些對天瑜有幫助的按摩方法。

今年5月5日，黃天賜醫師終於為天瑜進行首次義診。黃醫師指出，當時天瑜健康狀況並不理想。以中醫角度來説，人有「四海」，即髓海、水穀海、氣海、血海。而由於天瑜腦部已長期缺血一段時間，在氣管及胃都開了造口，失去活動能力，人像是陷入昏迷狀態，既水腫、體溫又偏低，因此「四海」都有所不足，從中醫來看就是「失神」。黃醫師指出，最害怕就是小朋友失去好奇心：

因為一個正常的小朋友腦細胞會一直不停地成長，如果失去好奇心，就學不到東西，腦細胞就會是「空白的」。但天瑜是否會有正常生長腦細胞的機會，我們就不得而知了。

量身定做治療方案

黃天賜醫師會趁每星期一休息時，上午11點至12點就會去醫院探訪天瑜。而黃醫師為天瑜制定的治療方案就是「大道從簡」，透過針灸、按摩及服用中藥，改善天瑜睡眠，從而減輕她的病情。

在中醫來説所有東西都離不開大自然，「治病必由治本開始」，這是自然的定律。就像天瑜這麽嚴重的情況，要怎麽做呢？唯有「大道從簡」。所以我們也會集中去尋找，在有限資源之餘，能夠做到什麽。

此外，因為天瑜身體去水能力差，吸收能力不行，也無法做運動，因此她的體質較弱，需要特別注意身體的狀況。

經過黃醫師1個月中醫治療，天瑜狀況也有很大變化。他指出，天瑜最大的變化就是她的肌肉彈性變好、面部的水腫減輕，這代表她的身體消化系統變好了一點，身體多餘的水分亦可以先排出體外，避免病變。

中醫說「骨為幹、脈為營、筋為剛、肉為牆」，但是天瑜兩年以上都躺在床上。我初診時見到天瑜的肌肉沒什麽彈性，我就教了她爸爸怎麽去幫天瑜按摩肌肉、手脚肌肉和脾胃。現在過了一個月左右，昨天應該是第5次覆診，看到她爸爸做得很好，我見到天瑜的脾胃、腹部、手腳也開始有彈性，起碼先從這個開始。

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中醫治療初見成效

而就在黃醫師第二次義診天瑜的後2天，天瑜更出現3年來首次眨眼，讓她的父母以及不少關注天瑜事件的市民都十分欣喜。

當時我是不知道的，我也是看到爸爸在互聯網傳出來我才知道。當然是開心的，我不期望太多，因為小朋友經歷了這麽多年，還是躺在手術床上，依舊是「失神」，沒有了好奇心，對她爸爸、還有周圍的環境沒有了溝通和反應。那其實這一點點的反應是代表甚麽呢，我們真的尚未知道。

不過，見到天瑜的臉型有所改變，下巴變尖，水腫的問題得到改善，以及肌肉放鬆，黃醫師亦感到非常欣慰。至於後續如何安排天瑜的治療，黃醫師表示，首先要改善其表面的症狀，比如改善去水腫的問題，還可以配合中藥調理。但因為天瑜長期服用藥物治療，有很多東西都要很小心。同時，他表示會開始嘗試及鼓勵她的父母，為天瑜烹煮食療產品，避免她的肝腎負荷太重。

無論是中藥還是西藥，都對肝腎功能有很大的影響，所以盡量開少點藥，多一些保健的治療。

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記者：何沛怡