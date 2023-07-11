【網絡熱話】新娘欠債不還 霸氣債主婚禮上當面大聲討債

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欠債還錢，天經地義！印尼一名女子參加標會，成為得標者後，違反標會規則，不再繳交後續會費，標會其他成員多次勸交錢不果，直接殺到女子婚禮追錢，女子尷尬向新郎解釋。

標會是一種民間融資借貸模式，概念類似於信用貸款，建立在人與人之間的信任上，無提供擔保物，因此標會幾乎都是由親朋好友、街訪鄰居等關係較緊密的會員組成，避免得標者不再繳交後續會費。

標會通常是因為某幾位會員於近期有資金需求而發起，其餘參與會員通常是為了賺取利息或強迫自己儲蓄理財而加入，定期召集開會收會費，每期會有一人得標取得所有資金，直到所有人都得標後，該次標會即順利結束。

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綜合外媒報導，印尼一名女子加入成為標會成員，郤在自己中標後消失，不再支付下期會費，欠債5000令吉（約港幣8400元）。其他成員多次試圖聯繫女子，但是她不回覆任何訊息，又故意避開其他成員，就連她的家人也一同消失避債。

因此，債主人之一的阿尤（Ayu）發起到女子婚禮追討款項，更拍片紀錄及發佈到網絡平台TikTok。影片中可見，阿尤先假裝賓客，在婚禮舞台前的隊伍排隊，等待前方賓客一一向新娘送上祝福，她隨著隊伍來到新娘面前。

看到新娘後，阿尤當面大聲地討債，將新娘欠錢不還的事實告訴現場賓客。新娘一面尷尬，並向身旁一臉茫然的新郎解釋，兩人經過一輪交頭接耳後，新郎才搞清楚狀況，臉上的笑容立刻消失，只剩下滿臉難堪。

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責任編輯︰王明芳