【升中派位】油天86％學生獲派首3志願　獲派首志願媽媽喜極而泣

▲ 油蔴地天主教小學，獲派首三志願的比率約85.9％，獲派第一志願的比率約77%。（林宇翔攝）

今日（11日）是升中派位放榜日，全港獲派首3志願的整體派位滿意率，按年微跌3個百分點至91%。其中於油蔴地天主教小學，獲派首三志願的比率約85.9％，獲派第一志願的比率約77%。不少同學取得派位證後，興奮至跳起，亦有家長喜極而泣，形容獲派真光女書院是「辛苦兩年得出來的結果」；有壘球女將入張家朗直資母校，有學生獲派九華想叩皇仁，又自言想學爸爸朋友一樣做警察，保護市民。

校方指最多男學生獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；女生最多獲派真光女書院，亦有不少學生獲派往伊利沙伯中學、銘基書院等。該校校長余佩琴對學生整體升中成績感滿意，家長反饋滿意。她指今年派位有135名學生參加，約90個學生獲派英中，很多學生即使獲派第四至七志願，大多都獲派英中。

學校首三志願的比率較去年微跌，校長分析，或與今年參加派位的學生人數下降有關，家長選擇時較進取，導致較容易跌去較後面的志願。被問及今年叩門位減半措施，余校長則稱不鼓勵家長去太多學校叩門，又指在教育局宣佈新措施初期，校方亦收到不少家長的反映，對新措施感到擔憂和疑慮，相信措施實行一段時間後，就會穩定下來。

於自行分配學位階段獲九華錄取的林同學打算去皇仁書院叩門，他稱皇仁的乒乓球校隊學界成績優異，他望可以加入其球隊，為學校創佳績，而華仁都很好，上年乒乓球隊都有拿冠軍。又分享，他曾於乒乓球和奧數比賽獲得金獎和亞軍。而他的夢想是想成爲警察，希望能保護市民。他稱因爲小時候看到警察很帥，加上爸爸朋友是退休前警司，爸爸的朋友告訴他「做警察可以保護市民安全，十分榮幸」。

劉同學其母劉太得知女兒獲派真光女書院，喜極而泣。她表示「女兒不是特別聰明，一切都是靠後天勤力，我們挨了2年才有今天的結果」，又稱昨晚心情緊張，快凌晨2點才睡得着，現在如願以償，打算之後就出外吃飯慶祝。

另一位梁同學獲張家朗直資母校林大輝中學錄取，盼與張家朗一樣，未來可成爲港隊壘球運動員，參加不同比賽。她形容收到結果時心情十分開心，「在教室時差點興奮到叫出來」。梁同學稱自己本來成績中游，後來得知林大輝中學是屬英中，於是努力將成績提升至中上游水平，每日會背幾個英文生字，提升英文能力，最終成功通過2次面試被錄取。她續稱「知道爸爸一開始很擔心我入不到，為了不辜負爸爸的心，所以我努力考好成績」。其父梁生則說：「女兒花了很多心機預備面試，做資料搜集，好彩加努力最終都成功考入」。

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記者：楊佩瑩