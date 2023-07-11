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【智慧監獄】懲教署與科技園合作3年發展智慧監獄　床褥底裝感應器監測健康數據

社會 16:31 2023/07/11

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懲教署與科技園合作3年發展智慧監獄，床褥底裝感應器監測健康數據。（陳靜儀攝）

懲教署與科技園公司今日(11日)簽訂合作備忘錄，合作發展「智慧監獄」，於末來3年就3個範疇共同探討創新方案。

方案會為監獄引入多個智慧項目，包括「智慧健康監察系統」，在院所病床的床褥下安裝感應器，以非接觸技術監察有醫療需要在囚人土的心跳及呼吸頻率；引入「人臉識別追蹤系統」，以閉路電視影像實時追蹤在囚人士的位置，協助懲教人員監管在囚人士，應對緊急情況及調查院所內的事故。

科技園公司又會為懲教署物色和配對市場驗證的創新方案，同時安排創科業界及學術界等定期會談交流，以到討論多協作機制。懲教署則會在懲教設施設立 「懲境實驗室 」，方便業界於實際作環境中測試，以助科研產品的試行。

懲教署署長黃國興致辭時指出，一直積極響應政府推動「智慧城市」及創科發展的政策，並將「智慧監獄」納入部門的策略發展計劃，着力應用創新科技，推動懲教設施現代化。他深信憑着科技園公司的能力和經驗，加上懲教署推動創科應用和高質量發展的決心，是次合作必定能夠引進更多「智慧」方案，提升部門的運作效能及服務質素。

創新科技及工業局局長孫東表示，今次正好為各政府部門起積極示範作用。他期待未來不同的政府部門及各行各業能開發更多科技應用方案，做到便民利商，助力香港全速推動創科事業和智慧城市的發展。

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記者：蘇文軒

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