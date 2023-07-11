【應急醫院】落馬洲「日間放射診斷服務先導計劃」本月擴展至全港公院病人　計劃開展至今病人輪候時間縮短三個月

▲ 醫管局於落馬洲中央援港應急醫院開展「日間放射診斷服務先導計劃」。(馮漢柱攝)

落馬洲中央援港應急醫院推行的「日間放射診斷服務先導計劃」推行3個月，醫管局表示病人輪候電腦掃描及磁力共振有顯著改善。醫管局表示，將會由7月起從新界東西聯網擴展服務全港公立醫院病人。而需要提早接受放射科檢查的專科門診病人亦可由醫生轉介到應急醫院進行檢查。

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，由四月份推行「日間放射診斷服務先導計劃」起，每日可提供的服務量由電腦掃描19宗上升至七月的27宗，磁力共振掃描由9宗上升至14宗。

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬指出，先導計劃六月的累計服務量涵蓋1297宗個案，並且輪候時間（中位數）有顯著改善，病人輪候電腦掃描的時間由106個星期縮短至32個星期；輪候磁力共振掃描由104個星期縮短至36個星期；與此同時，新界東整體病人輪候時間也縮短3個月。212名病人對於環境及造影服務的整體滿意度達95%。

李表示，未來需要提早接受放射科檢查的病人亦可由專科醫生轉介到應急醫院。而服務範圍除腦部、鼻竇、眼眶、腹部、盆腔、胸腔等造影檢查外，亦將為甲狀腺眼疾患者提供眼部磁力共振掃描服務。未來為配合服務需求，將逐步啟用餘下兩部電腦掃描造影機，預計今年年底可完成4500宗電腦掃描，2000宗磁力共振掃描，惠及6500名病人。

李表示，目前有4名放射技師在院內工作，隨服務量增加日後會通過提供特別酬金計畫增加1名放射技師，並通過聯網系統調派護士及其他支援人員參與院內工作。

交通方面，本月28日起，院方將進一步加強免費專車班次，接載病人往返上水、屯門或元朗至中央援港應急醫院。原本僅在星期一、三由上水開出的免費專車將改為星期一至五運營，每日八班。而逢星期四將有每日七班專車由兆康港鐵站開出，途徑元朗港鐵站開往醫院。

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記者：解青羽