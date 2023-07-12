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【優惠送禮】5款蜜瓜甜品一連3天8折試食優惠 7月每周輪送防彈少年團禮品

休閒消費 11:03 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

美心西餅再度聯乘韓國農水產食品流通公社，由即日起全新推出話題度滿分的「감사합니瓜 • 韓國網紋蜜瓜系列」，5款蜜瓜口味蛋糕登場。另外，食甜品還可以捧偶像，皆因7月一連4個星期，凡惠顧指定分店，可送Kpop男子天團BTS（防彈少年團）禮品及蜜瓜味牛奶，各位「ARYM」切勿錯過！

5款網紋蜜瓜甜品各有特色

韓國網紏蜜瓜一向以清甜著名，以此作為蛋糕食材，口感當然提升不少。3款蛋糕系列包括︰「韓國蜜瓜脆脆OPPA」以皮薄爽甜的韓國網紋青肉蜜瓜夾雜爽脆哈密瓜，雙「瓜」搭擋天衣無縫，配上椰奶軟心醬及美心招牌朱古力脆脆​，口感層次豐富；原個蜜瓜造型的「韓國蜜⽠⿇糬ONNI」則在韓國網紋蜜瓜中混合美心皇牌白玉糯米糍及白朱古力杏仁脆，再搭配蜜瓜慕絲、蜜瓜軟心醬、蜜瓜味奶凍及蛋白蛋糕足足有6款口感享受；還有「韓國蜜⽠迷你AGI」，蜜瓜與香濃蜜瓜Mascarpone忌廉及天使忌廉結合，口感綿密輕盈。

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另外2款獨享至歎的蜜瓜甜點包括「韓國蜜⽠仔」件裝蛋糕，選用皮薄香甜的韓國網紋蜜瓜及爽脆哈蜜瓜，搭配哈蜜瓜味奶凍及Q彈蜜瓜果凍粒；而「韓國MeTime蜜⽠杯」則擁有4層豐富口感，香濃奶凍、蜜瓜肉、Q彈蜜瓜果凍及蜜瓜味牛奶慕絲，100%蜜⽠滋味。

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8折試食蜜瓜蛋糕送男子天團禮品

另外，7月的一連4個星期還會舉行推廣活動，送Kpop男子天團BTS（防彈少年團）禮品及蜜瓜味牛奶，各位「ARYM」切勿錯過！

第1個星期於7月7至9日舉辦為期3天的全線8折嚐味優惠，顧客於*指定分店可以8折價錢品嚐「韓國蜜瓜脆脆OPPA」及「韓國蜜⽠⿇糬ONNI」（原價HK$278或HK$258）之外，同時通過3秒急口令(急口令：韓國脆OPPA ‧ 沙冷HEA蜜瓜 ‧ BTS都愛它)遊戲即可贏取Kpop男子天團BTS（防彈少年團）禮品。

指定分店：https://bit.ly/3NApiUm 

第2、3、4個星期於7月14至16日、7月21至23日，及7月28至30日，顧客於*指定分店購買/訂購「韓國蜜瓜脆脆OPPA」或「韓國蜜⽠⿇糬ONNI」（原價HK$278或HK$258），即可獲贈Binggrae x BTS蜜瓜味牛奶一排（200ml x 6包）及HK$5電子蜜⽠甜品券。

指定分店：https://bit.ly/46yvVxT 

由7月17日開始，顧客於分店購買任何產品加HK$45即可換購Binggrae x BTS蜜瓜味或香蕉味牛奶一排（200ml x 6包）。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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