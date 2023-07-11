【碳中和】行會通過修訂油站地契　推動油站運營商加裝充電設施

▲ （資料圖片）

行政長官會同行政會議今日（11日）通過調整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。

油站地契條款的主要修改包括：

為現時的油站運營商提供適當誘因讓其加裝電動車充電設施；

將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年；

若油站內提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續簽；和

容許政府對電動商用車的充電價格設上限。

政府發言人表示，本港將會在2035年或以前停止新登記燃油及混合動力私家車。鑑於不斷變化的市場狀況和不斷改變的需求，政府已檢討現行的油站（包括《香港規劃標準與準則》所涵蓋的快速充電站）的地契政策，以確保有充足及可靠的車用燃料供應和充電服務。

發言人又指，調整地契條款將有助更有效地利用遍布全港約180個油站的可用空間為電動車提供服務。是次修改將可推動綠色運輸轉型，亦提供機會探索「一地多用」模式的可行性。

相關政府政策局和部門正為實施細節作準備，並會繼續與持份者保持聯繫。環境及生態局將於今年稍後向立法會環境事務委員會作簡報。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚