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【靚太廚房】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道

休閒消費 18:31 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

5個夏日食譜都簡易方便快捷，大家不妨試試!

天時暑熱，容易無胃口零食慾。今集《靚太廚房》有Food Blogger Angel和大家分享夏日清爽開胃輕食食譜。人均HK$15起就可以輕鬆在家神還原高級餐廳味道，當中包括: 明太子醬拌冷烏冬、泰式酸辣檸香魷魚闊條麵、青檸蜜糖雞翼等，聽到都流口水，即刻開飯!

Food Blogger Angel 為大家推介5個夏日輕食食譜。(湛斯雅攝)

明太子醬拌冷烏冬

明太子醬拌冷烏冬。(湛斯雅攝)

材料

明太子 1本
室溫烏冬 1入
日本蛋 1隻(可生食)
鰹魚醬油 1湯匙
沙律醬 2湯匙

做法

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    +10
    +9

1) 烏冬放入滾水煮至軟身。

2) 夾起烏冬，放在凍水內，備用。

3) 蒽花切粒。

4) 明太子在中間切開薄皮，用湯匙輕輕刮出魚籽。

5) 調製醬汁: 將鰹魚醬油及2湯匙沙律醬，加上明太子一同拌勻。

6) 烏冬瀝乾水後，加入已調好的醬汁，一同拌勻。每條烏冬平均沾上醬汁後，可以上碟。

7) 將烏冬放上碟後，在烏冬中間騰出位置，放上溫泉蛋。

8) 灑上蔥花和木魚碎，再加少許明太子即成。

下廚貼士

  • 可用現成溫泉蛋代替生日本蛋。
  • 切開明太子薄皮時，切忌太用力，否則魚籽表皮爆開，就十分難處理。
  • 食前戳破蛋黃，蛋黃流出後，沾滿醬汁的烏冬再拌上蛋黃，更滋味。
  • 煮烏冬期間，不用蓋上煲蓋。煮完之後放在凍水內「過冷河」，就有爽口彈牙口感。

泰式酸辣檸香魷魚闊條麵

泰式酸辣檸香魷魚闊條麵。(圖片由受訪者提供)

材料

蒜頭 1瓣
紅蔥頭 1粒
鷹爪(乾辣椒) 4條
青檸 1個
闊條麵 1捲
急凍𠝹花魷魚 適量

調味料

魚露 2匙
炸蒜蓉 1匙
可按個人喜好而定

做法

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    +9

1) 蒜頭、紅蔥頭切片，備用。

2) 青檸磨皮，輕磨即可，不用見到白色表皮，備用。

3) 青檸切粒，榨出青檸汁，備用。

4) 水滾加入闊條麵，按照包裝指示煮至軟身熟透。其後，瀝乾水。

5) 熱鍋下油，爆香蒜頭、紅蔥頭，再加入鷹爪(乾辣椒)，慢火爆香直至油變成黃色。

6) 加入已洗淨的𠝹花魷魚，中火煎至收水，加入已煮好的闊條麵，炒勻。

7) 加入魚露及青檸汁，炒勻後關火上碟。

8) 加上青檸皮及炸蒜蓉，即成。

下廚貼士

  • 不一定要買完整一包𠝹花魷魚，可在凍肉鋪按所需份量購買，一來價錢更經濟實惠，「食幾多買幾多」，二來不用佔雪櫃位置。
  • 更低卡健康，可以考慮用帶子取代魷魚。

青檸蜜糖雞翼

青檸蜜糖雞翼。(圖片由受訪者提供)

材料

青檸 1個
雞翼 適量
蜜糖 2匙
魚露 2匙
醬油 1匙

做法

點擊大圖了解更多

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1) 雞翼洗淨後，加入蜜糖、魚露、醬油及青檸汁。

2) 拌勻後，放入雪櫃醃一晚。

3) 食用前解凍，煎熟即可。

日式油漬蕃茄新吞拿涼菜

日式油漬蕃茄新吞拿涼菜。(圖片由受訪者提供)

材料

蕃茄 4個
新吞拿 一罐

調味料

極鮮雞汁 1匙
麻油 1匙
橄欖油 1匙
白芝麻 適量
蕃茜碎 適量

做法

日式油漬蕃茄新吞拿涼菜做法。(圖片由受訪者提供)

1) 蕃茄切大塊，放入大容器。

2) 加入新吞拿魚及所有調味料。

3) 關上蓋子，Shake，開蓋灑上白芝麻即成。

金沙炸魚皮

金沙炸魚皮。(圖片由受訪者提供)

炸魚皮 2包
鹹蛋黃 3粒
花奶 2粒(25ml)
紅尖椒 1條

做法

1) 鹹蛋黃蒸熟，壓碎。

2) 熱鑊落少許油，鹹蛋炒至起沙，加花奶煮至流沙狀態。

3) 加入紅尖椒粒及炸魚皮，超快手炒勻以免魚皮變軟。

4) 灑上蔥花即成。

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責任編緝：張懿慧

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