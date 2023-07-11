【靚太廚房】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道

▲ 5個夏日食譜都簡易方便快捷，大家不妨試試!

天時暑熱，容易無胃口零食慾。今集《靚太廚房》有Food Blogger Angel和大家分享夏日清爽開胃輕食食譜。人均HK$15起就可以輕鬆在家神還原高級餐廳味道，當中包括: 明太子醬拌冷烏冬、泰式酸辣檸香魷魚闊條麵、青檸蜜糖雞翼等，聽到都流口水，即刻開飯!

▲ Food Blogger Angel 為大家推介5個夏日輕食食譜。(湛斯雅攝)

明太子醬拌冷烏冬

▲ 明太子醬拌冷烏冬。(湛斯雅攝)

材料

明太子 1本 室溫烏冬 1入 日本蛋 1隻(可生食) 鰹魚醬油 1湯匙 沙律醬 2湯匙

做法

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1) 烏冬放入滾水煮至軟身。

2) 夾起烏冬，放在凍水內，備用。

3) 蒽花切粒。

4) 明太子在中間切開薄皮，用湯匙輕輕刮出魚籽。

5) 調製醬汁: 將鰹魚醬油及2湯匙沙律醬，加上明太子一同拌勻。

6) 烏冬瀝乾水後，加入已調好的醬汁，一同拌勻。每條烏冬平均沾上醬汁後，可以上碟。

7) 將烏冬放上碟後，在烏冬中間騰出位置，放上溫泉蛋。

8) 灑上蔥花和木魚碎，再加少許明太子即成。

下廚貼士

可用現成溫泉蛋代替生日本蛋。

切開明太子薄皮時，切忌太用力，否則魚籽表皮爆開，就十分難處理。

食前戳破蛋黃，蛋黃流出後，沾滿醬汁的烏冬再拌上蛋黃，更滋味。

煮烏冬期間，不用蓋上煲蓋。煮完之後放在凍水內「過冷河」，就有爽口彈牙口感。

泰式酸辣檸香魷魚闊條麵

▲ 泰式酸辣檸香魷魚闊條麵。(圖片由受訪者提供)

材料

蒜頭 1瓣 紅蔥頭 1粒 鷹爪(乾辣椒) 4條 青檸 1個 闊條麵 1捲 急凍𠝹花魷魚 適量

調味料

魚露 2匙 炸蒜蓉 1匙 鹽 可按個人喜好而定

做法

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1) 蒜頭、紅蔥頭切片，備用。

2) 青檸磨皮，輕磨即可，不用見到白色表皮，備用。

3) 青檸切粒，榨出青檸汁，備用。

4) 水滾加入闊條麵，按照包裝指示煮至軟身熟透。其後，瀝乾水。

5) 熱鍋下油，爆香蒜頭、紅蔥頭，再加入鷹爪(乾辣椒)，慢火爆香直至油變成黃色。

6) 加入已洗淨的𠝹花魷魚，中火煎至收水，加入已煮好的闊條麵，炒勻。

7) 加入魚露及青檸汁，炒勻後關火上碟。

8) 加上青檸皮及炸蒜蓉，即成。

下廚貼士

不一定要買完整一包𠝹花魷魚，可在凍肉鋪按所需份量購買，一來價錢更經濟實惠，「食幾多買幾多」，二來不用佔雪櫃位置。

更低卡健康，可以考慮用帶子取代魷魚。

青檸蜜糖雞翼

▲ 青檸蜜糖雞翼。(圖片由受訪者提供)

材料

青檸 1個 雞翼 適量 蜜糖 2匙 魚露 2匙 醬油 1匙

做法

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1) 雞翼洗淨後，加入蜜糖、魚露、醬油及青檸汁。

2) 拌勻後，放入雪櫃醃一晚。

3) 食用前解凍，煎熟即可。

日式油漬蕃茄新吞拿涼菜

▲ 日式油漬蕃茄新吞拿涼菜。(圖片由受訪者提供)

材料

蕃茄 4個 新吞拿 一罐

調味料

極鮮雞汁 1匙 麻油 1匙 橄欖油 1匙 白芝麻 適量 蕃茜碎 適量

做法

▲ 日式油漬蕃茄新吞拿涼菜做法。(圖片由受訪者提供)

1) 蕃茄切大塊，放入大容器。

2) 加入新吞拿魚及所有調味料。

3) 關上蓋子，Shake，開蓋灑上白芝麻即成。

金沙炸魚皮

▲ 金沙炸魚皮。(圖片由受訪者提供)

炸魚皮 2包 鹹蛋黃 3粒 花奶 2粒(25ml) 紅尖椒 1條

做法

1) 鹹蛋黃蒸熟，壓碎。

2) 熱鑊落少許油，鹹蛋炒至起沙，加花奶煮至流沙狀態。

3) 加入紅尖椒粒及炸魚皮，超快手炒勻以免魚皮變軟。

4) 灑上蔥花即成。

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責任編緝：張懿慧