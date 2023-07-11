【靚太廚房】懶人必學零失敗5大高質食譜 10分鐘神還原高級餐廳味道
天時暑熱，容易無胃口零食慾。今集《靚太廚房》有Food Blogger Angel和大家分享夏日清爽開胃輕食食譜。人均HK$15起就可以輕鬆在家神還原高級餐廳味道，當中包括: 明太子醬拌冷烏冬、泰式酸辣檸香魷魚闊條麵、青檸蜜糖雞翼等，聽到都流口水，即刻開飯!
明太子醬拌冷烏冬
材料
|明太子
|1本
|室溫烏冬
|1入
|日本蛋
|1隻(可生食)
|鰹魚醬油
|1湯匙
|沙律醬
|2湯匙
做法
點擊大圖了解做法
1) 烏冬放入滾水煮至軟身。
2) 夾起烏冬，放在凍水內，備用。
3) 蒽花切粒。
4) 明太子在中間切開薄皮，用湯匙輕輕刮出魚籽。
5) 調製醬汁: 將鰹魚醬油及2湯匙沙律醬，加上明太子一同拌勻。
6) 烏冬瀝乾水後，加入已調好的醬汁，一同拌勻。每條烏冬平均沾上醬汁後，可以上碟。
7) 將烏冬放上碟後，在烏冬中間騰出位置，放上溫泉蛋。
8) 灑上蔥花和木魚碎，再加少許明太子即成。
下廚貼士
- 可用現成溫泉蛋代替生日本蛋。
- 切開明太子薄皮時，切忌太用力，否則魚籽表皮爆開，就十分難處理。
- 食前戳破蛋黃，蛋黃流出後，沾滿醬汁的烏冬再拌上蛋黃，更滋味。
- 煮烏冬期間，不用蓋上煲蓋。煮完之後放在凍水內「過冷河」，就有爽口彈牙口感。
泰式酸辣檸香魷魚闊條麵
材料
|蒜頭
|1瓣
|紅蔥頭
|1粒
|鷹爪(乾辣椒)
|4條
|青檸
|1個
|闊條麵
|1捲
|急凍𠝹花魷魚
|適量
調味料
|魚露
|2匙
|炸蒜蓉
|1匙
|鹽
|可按個人喜好而定
做法
點擊大圖了解做法
1) 蒜頭、紅蔥頭切片，備用。
2) 青檸磨皮，輕磨即可，不用見到白色表皮，備用。
3) 青檸切粒，榨出青檸汁，備用。
4) 水滾加入闊條麵，按照包裝指示煮至軟身熟透。其後，瀝乾水。
5) 熱鍋下油，爆香蒜頭、紅蔥頭，再加入鷹爪(乾辣椒)，慢火爆香直至油變成黃色。
6) 加入已洗淨的𠝹花魷魚，中火煎至收水，加入已煮好的闊條麵，炒勻。
7) 加入魚露及青檸汁，炒勻後關火上碟。
8) 加上青檸皮及炸蒜蓉，即成。
下廚貼士
- 不一定要買完整一包𠝹花魷魚，可在凍肉鋪按所需份量購買，一來價錢更經濟實惠，「食幾多買幾多」，二來不用佔雪櫃位置。
- 更低卡健康，可以考慮用帶子取代魷魚。
青檸蜜糖雞翼
材料
|青檸
|1個
|雞翼
|適量
|蜜糖
|2匙
|魚露
|2匙
|醬油
|1匙
做法
點擊大圖了解更多
1) 雞翼洗淨後，加入蜜糖、魚露、醬油及青檸汁。
2) 拌勻後，放入雪櫃醃一晚。
3) 食用前解凍，煎熟即可。
日式油漬蕃茄新吞拿涼菜
材料
|蕃茄
|4個
|新吞拿
|一罐
調味料
|極鮮雞汁
|1匙
|麻油
|1匙
|橄欖油
|1匙
|白芝麻
|適量
|蕃茜碎
|適量
做法
1) 蕃茄切大塊，放入大容器。
2) 加入新吞拿魚及所有調味料。
3) 關上蓋子，Shake，開蓋灑上白芝麻即成。
金沙炸魚皮
|炸魚皮
|2包
|鹹蛋黃
|3粒
|花奶
|2粒(25ml)
|紅尖椒
|1條
做法
1) 鹹蛋黃蒸熟，壓碎。
2) 熱鑊落少許油，鹹蛋炒至起沙，加花奶煮至流沙狀態。
3) 加入紅尖椒粒及炸魚皮，超快手炒勻以免魚皮變軟。
4) 灑上蔥花即成。
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責任編緝：張懿慧