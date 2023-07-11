【天人永隔】小情侶原訂睇完演唱會結婚　未婚夫離奇失蹤2天尋回遺體

▲ 小情侶原訂睇完演唱會結婚，未婚夫離奇失蹤2天後尋回遺體。

內地一對情侶日前到海南省海口市觀賞周杰倫演唱會，之後再到萬寧市遊玩，不料男友卻在海灘玩水時突然失蹤，2天後找回時已不幸身亡。據報，兩人原本打算在看完演唱會後便回鄉結婚，如今卻天人永隔，令人不勝唏噓。

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綜合內地媒體報道，女網友「Barry海」和男友早前因為上傳一段看周杰倫演唱會的影片而獲得大量關注，影片在影音平台上得到183萬按讚。她其後於7月5日在網上發文求助，指男友4日傍晚在健身室正對面的海灘玩水時失蹤，希望網友可以一同幫忙尋找。根據附近衝浪人士提供的線索，最後一次看到其男友時，大約是在當日下午6時33分至6時43分左右。

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帖文隨即引發不少網友關注，紛紛轉發尋人。然而，海南省公安廳海岸警察總隊第三支隊相關人員在周日（7月9日）向媒體證實，先前確實接獲報案，後來人找到了但已不幸遇難。這名被找到的遊客來自四川，經法醫鑑定為溺亡。「Barry海」其後亦回應表示和男友感情很好，原本打算看完演唱會之後就回鄉結婚。目前男友遺體已送回四川老家，她亦正在配合男友家人處理後續事宜，暫時不希望被打擾，待處理完男友後事，會透過網絡作統一回覆。

另有知情人士透露，指出男子在4日傍晚6時許在海南省萬寧市日月灣游泳，期間不幸被海浪捲走失蹤，直到6日下午4時左右，在石梅灣海邊尋回遺體，經法醫檢查後確認逝世。

相關人員提醒，在海邊遊玩時需注意天氣及海水情況，並指出：「海中比較複雜，情況比較亂，建議有專業教練在場，每年溺亡的情況也比較多。」人員表示，由於海上情況複雜，無法核實男子到底是否因為離岸流而溺亡。

事件曝光後，海南發佈公眾號亦為民眾介紹離岸流。離岸流又稱裂流，是在海浪和水底地形共同作用下，海岸經波浪區向海中流動的一股狹窄而強勁的水流。由於離岸流速度極快，而且表面平靜，不易發覺，因此往往只需幾秒鐘就能將岸邊的泳客帶到外海區域，具有極大危險性。

水流速度最快可達每秒3米

據了解，離岸流流速大多在每秒0.3至1米，但最快可達每秒3米，其長度可達30至100米甚至更長，流向幾乎與岸線垂直，即使是強壯的泳客亦會迅速被拖拽入深水，從而引起溺水。

那麼如果遇到離岸流該如何自救和救援？廈門曙光救援隊隊長王剛就指出，目前除了預防之外，其實還沒有太好的應對辦法。萬一真的不幸被捲入離岸流當中，建議民眾放鬆、順流漂，不要去掙扎；他指離岸流正常會有一個迴旋的區域，如果經驗夠豐富，並且足夠冷靜，就有可能在迴旋的區域裡擺脫這股離岸流，尋找時機等待救援。

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