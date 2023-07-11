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【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議

親子 19:07 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

媽媽與小兒子的親暱舉動，竟然惹來網民熱議，皆因兒子太早熟？內地微博近日流傳一段着小背心的年輕母親陪兒子讀書的短片，惹來網民熱論，皆因兩人互動時，孩子不但多次撒嬌要求親親抱抱，還十分老積向母親示愛︰「我搞不懂為什麼那麼愛你」，其間又摸錫母親的鎖骨，更伸手摸捏媽媽胸部。有些網民看完片段後反應很大，認為兒子太早熟，母親應適當迴避，給予正確性教育，但也有網民指有人「思想污穢」，覺得孩子年紀還小，只是向媽媽撒嬌而已。

兒子撒嬌不肯做功課

這段陪讀影片長約分半鐘，年輕媽媽穿着吊帶小背心，陪着幾歲大的兒子讀書做功課，但孩子卻不專心，媽媽叫孩子做功課︰「寫呀」，但兒子卻坐不定，更撒嬌說︰「抱抱再寫（功課）」年輕媽媽沒有拒絕。

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媽媽把兒子抱坐在大腿上和他親嘴，兒子說︰「我搞不懂為什麼那麼愛你」，其後兒子又親吻媽媽肩膀位置，並好奇問「這是什麼骨頭」，媽媽回答「是鎖骨」，男童再問「硬嗎？」，媽媽即答「硬」。兒子的手即往下摸，更捏着媽媽的胸部。隨後媽媽說要去做飯，男童卻撒嬌，還嘟起小嘴，示意要和媽媽咀嘴，媽媽便主動錫兒子的嘴。

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網民反應兩極惹爭議

片段瘋傳後，網民反應十分兩極，有人認為兩人的互動已超出母子之情，更直指男孩太早熟︰「還是保持一些距離好」、「現在互聯網發達，孩子都早熟」、「小朋友也應有分寸」、「父母疼愛孩子沒什麼問題，嘴肯定是不行」，更提醒小背心媽應該教兒子正確的兩性概念︰「盼母親能為兒子做好兩性教育的引導」、「男大避母，女大避父」。

不過亦有網民覺得小孩年紀還小，不懂男女間的忌諱，反而是網民太心邪、思想污穢︰「沒啥問題吧，天天吼着冷着才不正常吧」、「都是什麼年代的人！回清朝吧」、「沒啥問題吧，天天吼着冷着才不正常吧」。

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